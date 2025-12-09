Чемпионат Италии. «Милан» одержал волевую победу над «Торино», «Удинезе» проиграл «Дженоа»

В Серии А прошли матчи 14-го тура.
В 14-м туре Серии А в субботу «Интер» разгромил «Комо» (4:0).
В воскресенье «Рома» уступила «Кальяри» (0:1), «Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2).
В понедельник «Милан» одолел «Торино» (3:2).
Чемпионат Италии
14-й тур
Пиччинини Перейра де Соуза
Пиза
Скуффет, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Марин, Эбишер, Пиччинини, Туре, Нзола, Мейстер
Запасные: Шемпер, Акинсанмиро, Вурал, Трамони, Лузуарди, Бонфанти, Буффон, Николас, Лерис, Перейра де Соуза, Томаш Эштевеш, Коппола, Альбиоль, Хойхольт, Морео
Парма:
Корви, Валери, Валенти, Дель Прато, Бричги, Кейта, Эстевес, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Эрнани, Альмквист, Джурич, Трабукки, Ористанио, Соренсен, Кремаски, Кутроне, Гуаита, Ринальди, Bernardo Conde, Левик, Ордоньес, Бегич
Малиновский Жуниор Мессиас
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Земура, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Кристенсен, Саррага, Гуйе, Браво, Пальма, Байо, Букса, Эхизибуэ, Ловрич, Камара, Миллер, Модешту, Сава, Паделли, Гогличидзе
Дженоа:
Леали, Васкес, Отоа, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Мазини, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Сабелли, Alin Kumer Čelik, Станчу, Корне, Куэнка, Эллертссон, Эхатор, Вентурино, Соммарива, Онана, В. Карбони, Жуниор Мессиас, Экубан, Фини, Ernestas Lysionok
Торино
Исраэль, Коко, Марипан, Тамез, Лазаро, Анджорин, Аслани, Влашич, Педерсен, Адамс, Сапата
Запасные: Попа, Дембеле, Казадеи, Палеари, Нкунку, Илкхан, Абухляль, Нджи, Бираги, Нгонж, Симеоне, Мазина, Гинейтис
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Риччи, Терраччано, де Винтер, Одогу, Эступиньян, Торрьяни, Яшари, Пулишич
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Саталино, Дзакки, Одентал, Липани, Яннони, Кулибали, Шеддира, Фадера, Моро, Канде, Пьерини
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Мари, Комуццо, Паризи, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Додо, Гудмундссон, Кин
Запасные: Кошпо, Вити, Фортини, Куадио, Куаме, Николусси-Кавилья, Ричардсон, Джеко, Ледзерини, Ндур, Пикколи, Мартинелли
Луис Энрике Карлос Аугусто
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: де Врей, Биссек, Мхитарян, Бонни, Карлос Аугусто, Фраттези, Жозеп Мартинес, Кокки, Майе, Сучич, Эспозито, Тахо, Диуф
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Пош, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Мората
Запасные: Вигорито, Чавлина, Кемпф, Смолчич, ван дер Бремпт, Кюн, Диао, Альберто Морено, Войвода, Какре, Батурина, Дувикас, Черри
Верона
Монтипо, Белла-Кочап, Нельссон, Нуньес, Фресе, Бернед, Эль-Мусрати, Ньяссе, Бельгали, Москера, Жиоване
Запасные: Валентини, Харруи, Орбан, Перилли, Кастанос, Аджайи, Тоньоло, Ойегоке, Слотсагер, Эбосс, Чам, Сантьяго, Сарр
Аталанта:
Карнезекки, Джимшити, Хин, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Белланова, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Крстович
Запасные: Бернаскони, Аханор, Муса, Самарджич, Мальдини, Спортьелло, Пашалич, Росси, Скальвини, Брешианини, Колашинац, Залевски, Скамакка
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Флориани, Вандепютте, Бондо, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Нава, Фолино, Валоти, Грасси, Пеми, Сармиенто, Дзербин, Васкес, Санабрия, Лордкипанидзе, Чеккерини, Юнсен, Сильвестри
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Банда, Бериша, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Зиберт, Мале, Жослен, Соттиль, Куасси, Ндаба, Хельгасон, Камарда, Сала, Каба, Моренте
Кальяри
Каприле, Камехо, Луперто, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Дейола, Адопо, Палестра, Боррелли, Эспозито
Запасные: Паволетти, Чоччи, Идрисси, Литета, Кылычсой, Радунович, Пинтус, Рог, Кавуоти, Лувумбу, Ди Пардо, Гаэтано, Прати
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Цимикас, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Голлини, Пизилли, Дибала, Бэйли, Арена, Ренсх, Зелковски, Эль-Энауи, Фергюсон, Васкес, Гиларди, Эль-Шаарави
Лацио
Проведель, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен
Запасные: Канчельери, Весино, Нослин, Фурланетто, Провстгор, Мандас, Ладзари, Белаэн, Габаррон, Деле-Баширу, Педро, Диа
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Дзортеа, Побега, Моро, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Франческелли, Фаббиан, Иммобиле, Домингес, Хольм, Де Сильвестри, Роу, Пессина, Ликояннис, Лукуми, Сулемана, Даллинга, Фергюсон, Бернардески
Франсишку Консейсау Миретти
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Спинаццола, Вергара, Контини-Барановский, Жезус, Амброзино, Ферранте, Маццокки, Марьянуччи, Лукка, Политано
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Кабаль, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Камбьязо, Йылдыз, Франсишку Консейсау
Запасные: Жегрова, Рухи, Аджич, Перин, Скалья, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Миретти, Опенда, Дэвид, Жоау Мариу, Костич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
