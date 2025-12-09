  • Спортс
64

Чемпионат Италии. «Милан» одержал волевую победу над «Торино», «Удинезе» проиграл «Дженоа»

В Серии А прошли матчи 14-го тура.

В 14-м туре Серии А в субботу «Интер» разгромил «Комо» (4:0).

В воскресенье «Рома» уступила «Кальяри» (0:1), «Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2).

В понедельник «Милан» одолел «Торино» (3:2).

Чемпионат Италии

14-й тур

Серия А Италия. 14 тур
8 декабря 14:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 1
Парма
Матч окончен
Нзола
90’
+3’
90’
+1’
Ористанио   Левик
Мейстер   Трамони
84’
Туре
82’
Пиччинини   Перейра де Соуза
76’
Калабрези   Морео
76’
75’
Бенедычак   Ористанио
75’
Бернабе   Ордоньес
Эбишер
68’
58’
Ондрейка   Соренсен
49’
Валери
Марин   Акинсанмиро
46’
Ангори   Лерис
46’
2тайм
Перерыв
41’
Бенедычак
40’
  Бенедычак
Пиза
Скуффет, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Ангори, Марин, Эбишер, Пиччинини, Туре, Нзола, Мейстер
Запасные: Шемпер, Акинсанмиро, Вурал, Трамони, Лузуарди, Бонфанти, Буффон, Николас, Лерис, Перейра де Соуза, Томаш Эштевеш, Коппола, Альбиоль, Хойхольт, Морео
1тайм
Парма:
Корви, Валери, Валенти, Дель Прато, Бричги, Кейта, Эстевес, Бернабе, Ондрейка, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Эрнани, Альмквист, Джурич, Трабукки, Ористанио, Соренсен, Кремаски, Кутроне, Гуаита, Ринальди, Bernardo Conde, Левик, Ордоньес, Бегич
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
8 декабря 17:00, Фриули
Удинезе
Завершен
1 - 2
Дженоа
Матч окончен
Петровски   Ловрич
86’
Эккеленкамп   Браво
86’
83’
  Нортон-Каффи
76’
Малиновский   Жуниор Мессиас
76’
Коломбо   Эхатор
Дзаноли   Эхизибуэ
73’
Дэвис   Букса
73’
Карлстрем
66’
  Петровски
65’
64’
Витинья   Экубан
2тайм
Перерыв
34’
  Малиновский
Земура   Модешту
15’
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Земура, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Кристенсен, Саррага, Гуйе, Браво, Пальма, Байо, Букса, Эхизибуэ, Ловрич, Камара, Миллер, Модешту, Сава, Паделли, Гогличидзе
1тайм
Дженоа:
Леали, Васкес, Отоа, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Мазини, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Сабелли, Alin Kumer Čelik, Станчу, Корне, Куэнка, Эллертссон, Эхатор, Вентурино, Соммарива, Онана, В. Карбони, Жуниор Мессиас, Экубан, Фини, Ernestas Lysionok
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
8 декабря 19:45, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
2 - 3
Милан
Матч окончен
88’
Салемакерс   Эступиньян
Лазаро   Нгонж
84’
Педерсен   Нкунку
84’
Адамс   Абухляль
84’
Тамез   Мазина
78’
77’
  Пулишич
67’
  Пулишич
66’
Бартезаги   Пулишич
Анджорин   Казадеи
59’
Анджорин
56’
Лазаро
53’
2тайм
Перерыв
31’
Рафаэл Леау   Риччи
24’
  Рабьо
19’
Меньян
  Сапата
17’
  Влашич
10’
Торино
Исраэль, Коко, Марипан, Тамез, Лазаро, Анджорин, Аслани, Влашич, Педерсен, Адамс, Сапата
Запасные: Попа, Дембеле, Казадеи, Палеари, Нкунку, Илкхан, Абухляль, Нджи, Бираги, Нгонж, Симеоне, Мазина, Гинейтис
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Риччи, Терраччано, де Винтер, Одогу, Эступиньян, Торрьяни, Яшари, Пулишич
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
6 декабря 14:00, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
3 - 1
Фиорентина
Матч окончен
90’
+6’
Мандрагора
90’
+5’
Вити
90’
+3’
Ндур
84’
Додо   Куаме
Вольпато   Пьерини
78’
Валюкевич   Кулибали
78’
  Коне
65’
63’
Раньери   Вити
62’
Фаджоли   Пикколи
62’
Паризи   Фортини
Гроссо
59’
Пинамонти   Шеддира
54’
Лорьянте   Фадера
54’
46’
Зом   Ндур
2тайм
Перерыв
  Мухаремович
45’
+1’
Торстведт
16’
  Вольпато
13’
9’
  Мандрагора
Мурич
7’
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Саталино, Дзакки, Одентал, Липани, Яннони, Кулибали, Шеддира, Фадера, Моро, Канде, Пьерини
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Мари, Комуццо, Паризи, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Додо, Гудмундссон, Кин
Запасные: Кошпо, Вити, Фортини, Куадио, Куаме, Николусси-Кавилья, Ричардсон, Джеко, Ледзерини, Ндур, Пикколи, Мартинелли
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
6 декабря 17:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
4 - 0
Комо
Матч окончен
Аканджи
88’
  Карлос Аугусто
86’
Барелла   Диуф
85’
Мартинес   Сучич
85’
82’
Родригес   Кюн
82’
Перроне   Какре
  Чалханоглу
80’
М. Тюрам   Эспозито
77’
Луис Энрике   Карлос Аугусто
77’
Зелиньски   Мхитарян
71’
  М. Тюрам
59’
46’
Пош   Войвода
46’
Аддай   Диао
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Диего Карлос
44’
Перроне
32’
Мората   Дувикас
  Мартинес
11’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: де Врей, Биссек, Мхитарян, Бонни, Карлос Аугусто, Фраттези, Жозеп Мартинес, Кокки, Майе, Сучич, Эспозито, Тахо, Диуф
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Пош, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Мората
Запасные: Вигорито, Чавлина, Кемпф, Смолчич, ван дер Бремпт, Кюн, Диао, Альберто Морено, Войвода, Какре, Батурина, Дувикас, Черри
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
6 декабря 19:45, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
3 - 1
Аталанта
Матч окончен
Фресе   Валентини
90’
+2’
Бельгали   Кастанос
90’
+2’
Жиоване   Ойегоке
88’
Ньяссе   Харруи
88’
81’
  Скамакка
Москера   Сарр
79’
  Бернед
71’
70’
де Кетеларе   Самарджич
65’
де Рон
61’
Дзаппакоста   Залевски
61’
Эдерсон   Пашалич
Фресе
50’
46’
Коссуну   Колашинац
46’
Крстович   Скамакка
2тайм
Перерыв
Нельссон
45’
  Жиоване
36’
  Бельгали
28’
Верона
Монтипо, Белла-Кочап, Нельссон, Нуньес, Фресе, Бернед, Эль-Мусрати, Ньяссе, Бельгали, Москера, Жиоване
Запасные: Валентини, Харруи, Орбан, Перилли, Кастанос, Аджайи, Тоньоло, Ойегоке, Слотсагер, Эбосс, Чам, Сантьяго, Сарр
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Джимшити, Хин, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Белланова, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Крстович
Запасные: Бернаскони, Аханор, Муса, Самарджич, Мальдини, Спортьелло, Пашалич, Росси, Скальвини, Брешианини, Колашинац, Залевски, Скамакка
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 11:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
2 - 0
Лечче
Матч окончен
Барбьери   Фолино
88’
Бьянкетти   Васкес
88’
84’
Галло
Бьянкетти
83’
  Санабрия
78’
77’
Рамадани   Каба
77’
Бериша   Сала
Бонаццоли   Санабрия
74’
Бондо   Грасси
68’
Вандепютте   Дзербин
68’
67’
Пьеротти   Жослен
67’
Штулич   Камарда
  Бонаццоли
53’
46’
Банда   Соттиль
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Банда
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Флориани, Вандепютте, Бондо, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Нава, Фолино, Валоти, Грасси, Пеми, Сармиенто, Дзербин, Васкес, Санабрия, Лордкипанидзе, Чеккерини, Юнсен, Сильвестри
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Банда, Бериша, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Зиберт, Мале, Жослен, Соттиль, Куасси, Ндаба, Хельгасон, Камарда, Сала, Каба, Моренте
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 14:00, Сарденья
Кальяри
Завершен
1 - 0
Рома
Матч окончен
Фолоруншо   Кылычсой
90’
+2’
Палестра   Ди Пардо
90’
+2’
Гаэтано
83’
  Гаэтано
82’
Фолоруншо
78’
78’
Эрмосо
Оберт   Идрисси
77’
73’
Цимикас   Гиларди
Боррелли   Гаэтано
69’
Дзаппа   Прати
69’
63’
Кристанте   Эль-Энауи
62’
Пеллегрини   Дибала
62’
Соуле   Фергюсон
53’
Бальданци   Ренсх
52’
Челик
2тайм
Перерыв
Кальяри
Каприле, Камехо, Луперто, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Дейола, Адопо, Палестра, Боррелли, Эспозито
Запасные: Паволетти, Чоччи, Идрисси, Литета, Кылычсой, Радунович, Пинтус, Рог, Кавуоти, Лувумбу, Ди Пардо, Гаэтано, Прати
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Цимикас, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Голлини, Пизилли, Дибала, Бэйли, Арена, Ренсх, Зелковски, Эль-Энауи, Фергюсон, Васкес, Гиларди, Эль-Шаарави
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 17:00, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
1 - 1
Болонья
Матч окончен
84’
Миранда
84’
Кастро   Даллинга
Башич   Габаррон
80’
Хила
78’
Хила
78’
Катальди   Деле-Баширу
76’
Ладзари
67’
64’
Орсолини   Бернардески
64’
Моро   Фергюсон
64’
Камбьяги   Роу
Кастельянос   Нослин
60’
49’
Камбьяги
Нуну Тавареш   Ладзари
46’
Исаксен   Канчельери
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Одгор
39’
Казале   Де Сильвестри
  Исаксен
38’
31’
Моро
Нуну Тавареш
20’
Лацио
Проведель, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен
Запасные: Канчельери, Весино, Нослин, Фурланетто, Провстгор, Мандас, Ладзари, Белаэн, Габаррон, Деле-Баширу, Педро, Диа
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Дзортеа, Побега, Моро, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Франческелли, Фаббиан, Иммобиле, Домингес, Хольм, Де Сильвестри, Роу, Пессина, Ликояннис, Лукуми, Сулемана, Даллинга, Фергюсон, Бернардески
Подробнее
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 1
Ювентус
Матч окончен
Ланг   Вергара
86’
82’
К. Тюрам   Жегрова
Нерес   Политано
80’
  Хейлунд
78’
76’
Йылдыз   Опенда
76’
Франсишку Консейсау   Миретти
71’
Камбьязо   Костич
Бекема
70’
Оливера   Спинаццола
70’
59’
  Йылдыз
52’
Калулу
46’
Кабаль   Дэвид
2тайм
Перерыв
Буонджорно
33’
  Хейлунд
7’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Спинаццола, Вергара, Контини-Барановский, Жезус, Амброзино, Ферранте, Маццокки, Марьянуччи, Лукка, Политано
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Кабаль, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Камбьязо, Йылдыз, Франсишку Консейсау
Запасные: Жегрова, Рухи, Аджич, Перин, Скалья, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Миретти, Опенда, Дэвид, Жоау Мариу, Костич
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
