Чемпионат Италии. «Милан» одержал волевую победу над «Торино», «Удинезе» проиграл «Дженоа»

В Серии А прошли матчи 14-го тура.

В 14-м туре Серии А в субботу «Интер » разгромил «Комо » (4:0).

В воскресенье «Рома » уступила «Кальяри » (0:1), «Ювентус » проиграл «Наполи» (1:2).

В понедельник «Милан» одолел «Торино» (3:2).

Чемпионат Италии

14-й тур

Серия А Италия. 14 тур 6 декабря 17:00, Сан-Сиро Интер Завершен 4 - 0 Комо Матч окончен Аканджи 88’ Карлос Аугусто

86’ Барелла Диуф 85’ Мартинес Сучич 85’ 82’ Родригес Кюн 82’ Перроне Какре Чалханоглу

80’ М. Тюрам Эспозито 77’ Луис Энрике Карлос Аугусто 77’ Зелиньски Мхитарян 71’ М. Тюрам

59’ 46’ Пош Войвода 46’ Аддай Диао 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Диего Карлос 44’ Перроне 32’ Мората Дувикас Мартинес

11’ Интер Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам Запасные: де Врей, Биссек, Мхитарян, Бонни, Карлос Аугусто, Фраттези, Жозеп Мартинес, Кокки, Майе, Сучич, Эспозито, Тахо, Диуф 1 тайм Комо: Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Пош, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Мората Запасные: Вигорито, Чавлина, Кемпф, Смолчич, ван дер Бремпт, Кюн, Диао, Альберто Морено, Войвода, Какре, Батурина, Дувикас, Черри

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

