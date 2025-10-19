Демидов сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У форварда «Монреаля» 1+3 в 6 играх

Иван Демидов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Рейнджерс» (3:4).

На 4-й минуте форвард «Монреаля» ассистировал Нику Сузуки, который реализовал большинство (2:0).

Всего 6 играх сезона на счету 19-летнего россиянина 4 (1+3) очка.

Сегодня за 15:50 (1:39 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 2 потери шайбы, 1 перехват, полезность – «0».