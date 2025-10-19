Демидов сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У форварда «Монреаля» 1+3 в 6 играх
Иван Демидов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Рейнджерс» (3:4).
На 4-й минуте форвард «Монреаля» ассистировал Нику Сузуки, который реализовал большинство (2:0).
Всего 6 играх сезона на счету 19-летнего россиянина 4 (1+3) очка.
Сегодня за 15:50 (1:39 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 2 потери шайбы, 1 перехват, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости