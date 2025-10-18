Фото
Стеллато-Дудек прыгнула сальто в короткой программе на Гран-при Франции

Канадка Деанна Стеллато-Дудек исполнила сальто на Гран-при Франции.

На этапе в Анже спортивная пара Стеллато-Дудек – Максим Дешам включила сальто в короткую программу, которую они исполняют под кантату «Кармина Бурана» Карла Орфа.

Элемент располагается перед дорожкой шагов – Стеллато-Дудек делает сальто назад из опоры на руки Дешама.

После короткой программы канадские фигуристы занимают второе место с оценкой 74,26 балла. Первыми идут японцы Рику Миура – Рюичи Кихара (79,44). Произвольные программы пар пройдут сегодня, начало – 21:00 по московскому времени.

Опубликовала: Мария Селенкова
Деанна Стеллато-Дудек
logoГран-при
пары
logoГран-при Франции
logoфото
Максим Дешам
logoсборная Канады
