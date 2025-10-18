Холанд забил в 11 матчах подряд. Серия началась в августе
Голевая серия Эрлинга Холанда достигла 11 матчей.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в матче с «Эвертоном» в 8-м туре АПЛ.
В последний раз норвежец уходил с поля без гола 23 августа. В каждом из 11 последующих матчей за «Сити» и сборную он забивал как минимум один мяч.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
