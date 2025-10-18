Холанд забил в 11 матчах подряд. Серия началась в августе

Голевая серия Эрлинга Холанда достигла 11 матчей.

Сегодня форвард «Манчестер Сити » сделал дубль в матче с «Эвертоном » в 8-м туре АПЛ .

В последний раз норвежец уходил с поля без гола 23 августа. В каждом из 11 последующих матчей за «Сити» и сборную он забивал как минимум один мяч.

