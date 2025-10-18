«Матч ТВ» начал трансляцию игры «Рома» – «Интер» с 3-й минуты. После встречи «Локомотива» с ЦСКА показали 17 рекламных роликов, 4 – от одного букмекера
«Матч ТВ» с опозданием начал транслировать игру «Ромы» с «Интером».
Клубы Серии А, входящие в топ-4, встречаются в 7-м туре.
После окончания матча Мир РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (3:0) «Матч ТВ» продемонстрировал 17 рекламных роликов (в том числе 4 видео от одного букмекера, анонс трансляции MMA-боя и сообщение о юбилее канала), и лишь затем пустил в эфир игру итальянских клубов. Показ начался с отметки 2:35.
«Рома» – «Интер». 0:1 – Бонни забил на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1169 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости