«Матч ТВ» начал трансляцию игры «Рома» – «Интер» с 3-й минуты. После встречи «Локомотива» с ЦСКА показали 17 рекламных роликов, 4 – от одного букмекера

«Матч ТВ» с опозданием начал транслировать игру «Ромы» с «Интером».

Клубы Серии А, входящие в топ-4, встречаются в 7-м туре.

После окончания матча Мир РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (3:0) «Матч ТВ » продемонстрировал 17 рекламных роликов (в том числе 4 видео от одного букмекера, анонс трансляции MMA-боя и сообщение о юбилее канала), и лишь затем пустил в эфир игру итальянских клубов. Показ начался с отметки 2:35.

