Пулишич забил «Торино» через полминуты после выхода на замену. Еще через 10 минут хавбек «Милана» оформил дубль
Кристиан Пулишич сделал дубль после выхода на замену.
Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич сделал дубль после выхода на замену в матче с «Торино» в Серии А (3:2, второй тайм).
Американский футболист вышел на поле на 66-й минуте, заменив Давиде Бартезаги. Через полминуты он поразил ворота соперника и сравнял счет. Еще через 10 минут Пулишич забил второй гол и вывел «россонери» вперед.
Кристиан проводит 9-ю игру в текущем сезоне Серии А, на его счету 7 мячей и 2 результативных паса. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
