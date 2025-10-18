Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине
Норрис и Пиастри столкнулись друг с другом.
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри сошли с дистанции первого круга спринта перед Гран-при США.
После старта Пиастри пошел в атаку и задел болид «Заубера» под управлением Нико Хюлькенберга на внутренней траектории в первом повороте, стараясь перекрестить траектории со своим напарником.
В результате столкновения с Хюлькенбергом болид Пиастри отбросило в правую сторону – из-за чего он врезался в своего напарника Ландо Норриса. Результатом столкновения стал сход с дистанции обоих «Макларенов».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
