Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 55 очков после двойного схода «Макларена» в спринте

Ферстаппен продолжает приближаться к «Макларену».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен одержал победу в спринте на Гран-при США после старта с поула.

Ферстаппен сохранил лидерство и уверенно выиграл мини-гонку, в то время как напарники по «Макларену» Оскар Пиастри и Ландо Норрис столкнулись.

Отставание нидерландца от лидера сезона Пиастри сократилось до 55 очков. На счету Оскара 336 баллов, Ландо набрал 314, Макс – 281.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине