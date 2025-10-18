Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 55 очков после двойного схода «Макларена» в спринте
Ферстаппен продолжает приближаться к «Макларену».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринте на Гран-при США после старта с поула.
Ферстаппен сохранил лидерство и уверенно выиграл мини-гонку, в то время как напарники по «Макларену» Оскар Пиастри и Ландо Норрис столкнулись.
Отставание нидерландца от лидера сезона Пиастри сократилось до 55 очков. На счету Оскара 336 баллов, Ландо набрал 314, Макс – 281.
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли
Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине
