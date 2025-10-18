У «Арсенала» 7 побед и ничья с «Сити» осенью. Команда Артеты не пропустила в 6 из 8 матчей и лидирует в АПЛ

«Арсенал» еще ни разу не проиграл осенью.

Команда Микеля Артеты одолела «Фулхэм» (1:0) в 8-м туре АПЛ .

В общей сложности у «канониров» семь побед и одна ничья в сентябре и октябре. Они сохранили ворота сухими в шести матчах.

«Арсенал » сохранил первую строчку в АПЛ. Лондонцы набрали 19 очков, «Манчестер Сити » – 16, «Ливерпуль » – 15 (при игре в запасе).