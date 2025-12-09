  • Спортс
Маунт о Бруну после 4:1 с «Вулвс»: «Он всегда старается что-то создать с мячом, я пытаюсь рассчитать момент для забега. Играть с ним одно удовольствие, очень рад голу»

Маунт: Бруну всегда старается что-то создать, играть с ним – удовольствие.

Мэйсон Маунт высоко оценил игру Бруну Фернандеша в матче с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Вулвс» (4:1) в 15-м туре АПЛ.

Португальский хавбек сделал дубль, а также отдал результативную передачу на гол Маунта.

О своем голе с паса Бруну

«Как только я вижу, что Бруну с мячом и у меня есть время и пространство для разворота, я сразу же пытаюсь выдвинуться и попытаться рассчитать момент для забега. Я думал, что будет близко к офсайду, но защитник отодвинулся назад и оставил меня в игре. Я очень рад. И, как я уже говорил, суть в том, чтобы быть безжалостным и реализовать наши моменты во втором тайме».

Об игре с Бруну Фернандешем

«Мы все знаем, что это за игрок. Когда он получает мяч, он всегда старается что-то создать. Играть с ним, как с партнером, который располагается выше на поле, одно удовольствие, потому что знаешь, что он всегда наблюдает и готов разыграть мяч», – сказал Маунт в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoБруну Фернандеш
logoМэйсон Маунт
