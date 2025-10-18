«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Атлетико» примет «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 2».

