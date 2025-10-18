НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Монреаль» против «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Бостоном», «Сан-Хосе» – с «Питтсбургом»
«Нью-Джерси» примет «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» проведет гостевой матч с «Коламбусом», «Монреаль» будет противостоять «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Бостоном», «Сан-Хосе» – с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
