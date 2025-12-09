У Пулишича была высокая температура накануне матча с «Торино», где он сделал дубль: «Я помирал в постели, но сегодня мне гораздо лучше. Рад победе «Милана» больше, чем голам»

Кристиан Пулишич сделал дубль против «Торино» сразу после болезни.

Кристиан Пулишич признался, что болел перед матчем с «Торино ».

«Милан » обыграл туринцев в гостях (3:2) в 14-м туре Серии А. 27-летний полузащитник отметился дублем.

Как выяснилось, американец появился в составе на игру только сегодня днем, так как прошлой ночью он лежал в постели с высокой температурой. Кристиан приехал к партнерам по команде всего за несколько часов до начала матча.

«Два дня назад я помирал в постели, но сегодня почувствовал себя намного лучше, и я очень рад, что приехал и смог помочь команде.

Вчера я не знал, смогу ли играть, но сегодня утром мне стало гораздо лучше. Честно говоря, я больше рад победе, чем голам.

Этот сезон довольно странный, мне действительно хочется набрать игровую форму. Нужно действовать по ходу матча, а там посмотрим, где мы окажемся в конце сезона», – сказал Пулишич Sky Sport Italia.