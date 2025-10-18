Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го
Гол в ворота «Боруссии» Дортмунд стал для Харри Кейна юбилейным.
Нападающий «Баварии» отличился на 22-й минуте матча Бундеслиги.
Англичанин забил на клубном уровне в 400-й раз. Большая часть голов приходится на период в «Тоттенхэме» (280).
В составе «Баварии» Кейн отметился 104 голами, «Миллуолла» – 9, «Лейтон Ориент» – 5, «Лестера» – 2.
Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?654 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости