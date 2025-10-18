7

Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го

Гол в ворота «Боруссии» Дортмунд стал для Харри Кейна юбилейным.

Нападающий «Баварии» отличился на 22-й минуте матча Бундеслиги.

Англичанин забил на клубном уровне в 400-й раз. Большая часть голов приходится на период в «Тоттенхэме» (280). 

В составе «Баварии» Кейн отметился 104 голами, «Миллуолла» – 9, «Лейтон Ориент» – 5, «Лестера» – 2.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?654 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoХарри Кейн
logoМиллуолл
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
logoБоруссия Дортмунд
logoТоттенхэм
logoЛейтон Ориент
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Забили Кейн, Олисе и Брандт
5513 минут назад
У Кейна 22 (19+3) очка в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Форвард забил «Боруссии»
20сегодня, 17:01
Главные новости
🤯 «Локомотив» громиит ЦСКА – 3:0! Комличенко забил, у Воробьева гол от углового флажка! Онлайн-трансляция
4941 минуту назадLive
У Антони первые голы в сезоне Ла Лиги – дубль «Вильярреалу», принесший ничью «Бетису»
52 минуты назад
У Дьокереша 9 матчей нет голевых действий в «Арсенале» и Швеции – больше месяца
74 минуты назад
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком после 7 туров. «Лейпциг» – 2-й, «Штутгарт» – 3-й, «Боруссия» – 4-я
5 минут назад
У «Арсенала» 7 побед и ничья с «Сити» осенью. Команда Артеты не пропустила в 6 из 8 матчей и лидирует в АПЛ
25 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Фулхэм», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
2286 минут назад
«Бавария» выиграла все 11 матчей в сезоне с общим счетом 40:9
138 минут назад
У Бабича разрыв крестообразной связки. Защитник «Спартака» перенесет операцию
1911 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
11сегодня, 16:30Live
«Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Забили Кейн, Олисе и Брандт
5513 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Троссарда – 1:0
104 минуты назад
Олисе забил «Боруссии» после неудачного выноса Беллингема. Англичанин замешкался во вратарской и попал в вингера «Баварии», мяч влетел в ворота
210 минут назадФото
«Атлетико» – «Осасуна». Альварес, Гризманн и Будимир играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
32 минуты назад
«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
433 минуты назад
«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
36 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
237 минут назадLive
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
239 минут назад
«Наполи» проиграл «Торино» на выезде – 0:1. Гол Ланга на 93-й минуте отменили
940 минут назад
Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»
140 минут назад
Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»
345 минут назад