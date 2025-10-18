Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го

Гол в ворота «Боруссии» Дортмунд стал для Харри Кейна юбилейным.

Нападающий «Баварии» отличился на 22-й минуте матча Бундеслиги.

Англичанин забил на клубном уровне в 400-й раз. Большая часть голов приходится на период в «Тоттенхэме » (280).

В составе «Баварии» Кейн отметился 104 голами, «Миллуолла » – 9, «Лейтон Ориент » – 5, «Лестера » – 2.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .