Сафонов сыграет с «Атлетиком». У Шевалье «изнуряющая» боль, он вряд ли восстановится к матчу ЛЧ (Le Parisien)

Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Люка Шевалье , вероятно, пропустит матч с «Атлетиком ».

«ПСЖ » во вторник сыграет в Бильбао в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Основной голкипер парижан все еще испытывает «изнуряющую боль» в правом голеностопе, травмированном в матче с «Монако» (0:1), сообщает Le Parisien.

Ранее француз пропустил встречу с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Россиянин Матвей Сафонов провел первый матч за клуб в этом сезоне.

По данным Le Parisien, Сафонов снова выступит первым голкипером, так как Шевалье вряд ли полностью восстановится к предстоящей игре.

«ПСЖ» не планирует переводить Сафонова в основу, несмотря на матч с «Ренном». Уход голкипера также не обсуждается (L’Equipe)