Сафонов сыграет с «Атлетиком». У Шевалье «изнуряющая» боль, он вряд ли восстановится к матчу ЛЧ (Le Parisien)
Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Люка Шевалье, вероятно, пропустит матч с «Атлетиком».
«ПСЖ» во вторник сыграет в Бильбао в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Основной голкипер парижан все еще испытывает «изнуряющую боль» в правом голеностопе, травмированном в матче с «Монако» (0:1), сообщает Le Parisien.
Ранее француз пропустил встречу с «Ренном» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Россиянин Матвей Сафонов провел первый матч за клуб в этом сезоне.
По данным Le Parisien, Сафонов снова выступит первым голкипером, так как Шевалье вряд ли полностью восстановится к предстоящей игре.
«ПСЖ» не планирует переводить Сафонова в основу, несмотря на матч с «Ренном». Уход голкипера также не обсуждается (L’Equipe)
Что делать с Хаби Алонсо?18304 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости