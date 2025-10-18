Хаби Алонсо: «Реал» против матча Ла Лиги в США – это фальсифицирует турнир. Протесты – позитивный сигнал, они отражают позицию многих клубов»

Хаби Алонсо поддержал протесты против матча Ла Лиги в Майами.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

Ассоциация футболистов Испании анонсировала символические протесты в начале матчей в предстоящем туре чемпионата.

«Мое мнение такое же, как и два месяца назад. Мы против этого матча и считаем, что это фальсифицирует турнир.

Протесты – это позитивный сигнал, потому что они отражают позицию многих клубов. Все клубы единодушны», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .

Протест в Ла Лиге: команды саботируют стартовый свисток из-за матча в США. Фото дня