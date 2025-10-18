  • Спортс
  • «Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян
18

«Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян

Лыжная федерация Финляндии не согласилась с письмом FIS о россиянах.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала письмо национальным федерациям с аргументами за допуск российских спортсменов до соревнований. Они отстранены с 2022 года.

«Наша позиция не изменилась и не изменится. Все очень просто, нам даже не пришлось обсуждать этот вопрос.

Это немного странно [получить письмо от FIS]. В каком-то смысле хорошо, что с федерациями стран советуются, но когда ты пытаешься повлиять на их мнение, это уже совсем другая история.

Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Считаю ли я, что оно написано по инициативе русских? Да, безусловно, они пытаются как-то повлиять на ситуацию, ведут свою игру.

Страны Северной Европы, как и многие другие, решительно против возвращения России. Их позиция не изменится из-за такого письма», – сказала глава Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти.

Ранее Коркатти заявляла, что россияне не смогут въехать в ее страну, даже если получат допуск от FIS. Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии в конце ноября.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Italehti
