«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд в 7-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию Дер Класикер. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Бундеслига. 7 тур
18 октября 16:30, Альянц Арена
Не начался
