«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд в 7-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию Дер Класикер. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги