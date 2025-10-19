Панарин забил победный гол в матче с «Монреалем», набрав 1+3 и став 1-й звездой. У форварда «Рейнджерс» 6 очков в 7 играх

Артемий Панарин забил 1-й гол в сезоне НХЛ – победный в матче с «Монреалем» (4:3).

Форвард «Рейнджерс » набрал 4 (1+3) очка в этой игре и был признан первой звездой.

Всего в 7 матчах текущего чемпионата на его счету 6 (1+5) баллов.

Сегодня за 20:28 (3:32 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».