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    Главная / Букмекеры / Рейтинг букмекеров

    Букмекеры

    Рейтинг букмекеров от Sports.ru представляет оценку лучших лицензионных контор России. Это объективный и независимый обзор букмекерских контор от редакции сайта, подкрепленный отзывами читателей и игроков.

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    Букмекеры оцениваются по шести параметрам: надежность, вариативность лайв и доматчевых ставок, привлекательность коэффициентов, удобство использования и онлайн-поддержка. Главными показателями являются оценки редакции и пользователей Sports.ru.

    Благодаря рейтингу букмекеров вы сможете найти линии с максимальными коэффициентами, выбрать конторы с наилучшей лайв-росписью и прочитать отзывы клиентов, уже зарегистрировавшихся и играющих в конкретной, интересной вам конторе. Кроме того, узнаете, где можно бесплатно смотреть матчи европейских Топ-чемпионатов.

    На странице каждой букмекерской конторы доступны бонусы для новых ставочников: удвоение первого депозита, фрибеты, розыгрыши призов. Там же вы можете связаться с букмекером, ознакомиться со способами вывода денег и поделиться опытом ставок в конторе.

    Выберите лучшего букмекера и начните выигрывать прямо сейчас!

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