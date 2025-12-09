У Бруну 2+1 в матче с «Вулвc». Хавбек «МЮ» сделал дубль и отдал ассист Маунту
Бруну Фернандеш набрал 3 очка в матче с «Вулверхэмптоном».
Бруну Фернандеш сделал дубль и отдал ассист в матче с «Вулверхэмптоном».
«Манчестер Юнайтед» в гостях играет с «Вулвс» (4:1, второй тайм) в 15-м туре АПЛ.
Португальский хавбек открыл счет на 25-й минуте. На 63-й он отдал результативную передачу на гол Мэйсона Маунта. На 81-й Бруну реализовал пенальти.
С полной статистикой 31-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
