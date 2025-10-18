«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Барселона» примет «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 9 тур
18 октября 14:15, Олимпик Льюис Компанис
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
