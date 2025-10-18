«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Барселона» примет «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги