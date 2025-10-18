2

«Барселона» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Барселона» примет «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2482 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЖирона
онлайны
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Дортмунда», «Байер» в гостях у «Майнца»
53 минуты назад
«Черчесову захочется доказать: я круче, чем Карпин». Яхимович о матче «Динамо» – «Ахмат»
319 минут назад
Флик о матче «Барсы» в США: «Решение принимает Ла Лига, и нам придется играть. Мы должны это уважать»
7сегодня, 06:22
Россия поднялась в рейтинге ФИФА, 1-й гол Овечкина в сезоне, «Матч ТВ» покажет класико в записи, хлопоты с Ямалем, Сперцяна исключили из «Джентльмена года», протесты в Ла Лиге и другие новости
18сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
5сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Торино», «Интер» против «Ромы», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
3сегодня, 05:45
Мусаев об отказе Сперцяна «Саутгемптону»: «Он капитан клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться еще титулов»
6сегодня, 05:17
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
6сегодня, 04:50
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
38сегодня, 03:49
Мбаппе восстановился от травмы голеностопа, Себальос пропустит матч с «Хетафе» из-за проблем с мышцами
2сегодня, 03:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
9 минут назад
Первая лига. СКА и «Сокол» сыграли 0:0, «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
36 минут назад
Юрист Прокопец о долгах «Химок»: «Хэппи‑энда не вижу, но какая ответственность людей, выдававших лицензию? Ужесточать процедуру нужно серьезнейшим образом»
149 минут назад
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
2сегодня, 06:32
«Майнц» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:55
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
7сегодня, 05:27
«Ноттингем Форест» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
2сегодня, 05:00
«Крылья Советов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
1сегодня, 04:32
Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»
1сегодня, 04:22
«Пари НН» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
сегодня, 03:59