Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
Календарь российских соревнований по фигурному катанию-2024/25
2025 год
Контрольные прокаты
Санкт-Петербург, 26-29 сентября
Гран-при России среди юниоров, 1-й этап
Москва, 14-17 октября
Гран-при России среди юниоров, 2-й этап
22-24 октября
Гран-при России, 1-й этап
Магнитогорск, 24-27 октября
Гран-при России среди юниоров, 3-й этап
Красноярск, 29-31 октября
Гран-при России, 2-й этап
Красноярск, 31 октября — 3 ноября
Гран-при России среди юниоров, 4-й этап
Казань, 5-7 ноября
Гран-при России, 3-й этап
Казань, 7-10 ноября
Гран-при России среди юниоров, 5-й этап
Москва, 11-14 ноября
Гран-при России, 4-й этап
Москва, 14-17 ноября
Гран-при России среди юниоров, 6-й этап
Омск, 19-21 ноября
Гран-при России, 5-й этап
Омск, 21-24 ноября
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга, 5-7 декабря
Чемпионат России
Санкт-Петербург, 17-22 декабря
2026 год
Первенство России среди юниоров
Саранск, 4-8 февраля
Финал серии Гран-при
Челябинск, 4-9 марта
Кубок Первого канала
18-23 марта
Турнир шоу-программ «Русский вызов»
Москва, 27-29 марта
ПРИМЕЧАНИЕ: в календаре возможны изменения.