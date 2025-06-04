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Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске

Федерация фигурного катания России представила календарный план на сезон-2025/26.

Календарь российских соревнований по фигурному катанию-2024/25

2025 год

Контрольные прокаты

Санкт-Петербург, 26-29 сентября

Гран-при России среди юниоров, 1-й этап

Москва, 14-17 октября

Гран-при России среди юниоров, 2-й этап

22-24 октября

Гран-при России, 1-й этап

Магнитогорск, 24-27 октября

Гран-при России среди юниоров, 3-й этап

Красноярск, 29-31 октября

Гран-при России, 2-й этап

Красноярск, 31 октября — 3 ноября

Гран-при России среди юниоров, 4-й этап

Казань, 5-7 ноября

Гран-при России, 3-й этап

Казань, 7-10 ноября

Гран-при России среди юниоров, 5-й этап

Москва, 11-14 ноября

Гран-при России, 4-й этап

Москва, 14-17 ноября

Гран-при России среди юниоров, 6-й этап

Омск, 19-21 ноября

Гран-при России, 5-й этап

Омск, 21-24 ноября

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга, 5-7 декабря

Чемпионат России

Санкт-Петербург, 17-22 декабря

2026 год

Первенство России среди юниоров

Саранск, 4-8 февраля

Финал серии Гран-при

Челябинск, 4-9 марта

Кубок Первого канала

18-23 марта

Турнир шоу-программ «Русский вызов»

Москва, 27-29 марта

ПРИМЕЧАНИЕ: в календаре возможны изменения.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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