«Спортсмены не должны нести ответственность за политические решения». МОК о недопуске израильских гимнастов на ЧМ в Индонезии

МОК сожалеет о ситуации с недопуском израильских гимнастов на ЧМ в Индонезии.

Ранее правительство Индонезии отказало израильской команде в визах из-за кризиса в секторе Газа.

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет (МОК) твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма, как недавно вновь подчеркнул Исполком МОК.

МОК с большой обеспокоенностью узнал, что правительство Индонезии отказало израильской сборной по спортивной гимнастике, включая спортсменов и официальных лиц, в выдаче виз для въезда в страну на предстоящий 53-й чемпионат мира. Чемпионат должен начаться 19 октября, он пройдет в Джакарте.

Принципиальная позиция МОК предельно ясна: все допущенные к участию спортсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, регулирующими Олимпийское движение.

Поэтому принимающая страна, организатор и заинтересованные спортивные организации несут прямую ответственность за полное соблюдение этого принципа и за предоставление всех необходимых гарантий соответствующими органами принимающей страны. МОК неоднократно подкреплял эту позицию на протяжении многих лет.

Как заявил Исполком МОК в своем сентябрьском заявлении: «МОК обеспокоен ограничением доступа спортсменов в принимающие страны, а также бойкотом и отменой соревнований из-за политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают Олимпийскому движению демонстрировать силу спорта».

С тех пор как МОК стало известно о ситуации с проведением чемпионата мира по спортивной гимнастике, он на всех уровнях взаимодействовал с Международной федерацией гимнастики (FIG ), членом МОК в стране, Национальным олимпийским комитетом и правительством Индонезии, чтобы содействовать поиску решения. К сожалению, решение не было найдено.

МОК глубоко сожалеет о сложившейся ситуации, особенно после важного шага к мирному соглашению, сделанного на Саммите мира в Египте, в присутствии президента Индонезии. Исполком МОК обсудит конкретную ситуацию в Индонезии – для всех заинтересованных сторон – на своем следующем заседании.

Спорт должен оставаться безопасным пространством для спортсменов, где они могут реализовать свои мечты; и спортсмены не должны нести ответственность за политические решения», – говорится в заявлении МОК.

