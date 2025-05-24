Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжным гонкам
28-30 ноября, Рука, Финляндия
28 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
29 ноября – спринт, классический стиль
30 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль
5-7 декабря, Тронхейм, Норвегия
5 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
6 декабря – спринт, классический стиль
7 декабря – 10+10 км, скиатлон
12-14 декабря, Давос, Швейцария
12 декабря – командный спринт, свободный стиль
13 декабря – спринт, свободный стиль
14 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 декабря – 4 января, Тоблах и Валь-ди-Фьемме, Италия («Тур де Ски»)
28 декабря – спринт, свободный стиль (Тоблах)
29 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль (Тоблах)
31 декабря – 5 км, масс-старт, свободный стиль (Тоблах)
1 января – 15 км, гонка преследования, классический стиль (Тоблах)
3 января – спринт, классический стиль (Валь-ди-Фьемме)
4 января – гонка в гору (Валь-ди-Фьемме)
17-18 января, Оберхоф, Германия
17 января – спринт, свободный стиль
18 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль
23-25 января, Гомс, Швейцария
23 января – командный спринт, свободный стиль
24 января – спринт, классический стиль
25 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
28 февраля – 1 марта, Фалун, Швеция
28 февраля – спринт, свободный стиль
1 марта – 10+10 км, скиатлон
7-8 марта, Лахти, Финляндия
7 марта – спринт, свободный стиль
8 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
12 марта, Драммен, Норвегия
12 марта – спринт, классический стиль
14-15 марта, Осло, Норвегия
14 или 15 марта – 50 км, масс-старт, свободный стиль (дата не утверждена)
20-22 марта, Лейк-Плэсид, США
20 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
21 марта – спринт, свободный стиль
22 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: в календаре возможны изменения.