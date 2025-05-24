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Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте

Опубликован проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжным гонкам.

Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжным гонкам

28-30 ноября, Рука, Финляндия

28 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

29 ноября – спринт, классический стиль

30 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль

5-7 декабря, Тронхейм, Норвегия

5 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

6 декабря – спринт, классический стиль

7 декабря – 10+10 км, скиатлон

12-14 декабря, Давос, Швейцария

12 декабря – командный спринт, свободный стиль

13 декабря – спринт, свободный стиль

14 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 декабря – 4 января, Тоблах и Валь-ди-Фьемме, Италия («Тур де Ски»)

28 декабря – спринт, свободный стиль (Тоблах)

29 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль (Тоблах)

31 декабря – 5 км, масс-старт, свободный стиль (Тоблах)

1 января – 15 км, гонка преследования, классический стиль (Тоблах)

3 января – спринт, классический стиль (Валь-ди-Фьемме)

4 января – гонка в гору (Валь-ди-Фьемме)

17-18 января, Оберхоф, Германия

17 января – спринт, свободный стиль

18 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль

23-25 января, Гомс, Швейцария

23 января – командный спринт, свободный стиль

24 января – спринт, классический стиль

25 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

28 февраля – 1 марта, Фалун, Швеция

28 февраля – спринт, свободный стиль

1 марта – 10+10 км, скиатлон

7-8 марта, Лахти, Финляндия

7 марта – спринт, свободный стиль

8 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

12 марта, Драммен, Норвегия

12 марта – спринт, классический стиль

14-15 марта, Осло, Норвегия

14 или 15 марта – 50 км, масс-старт, свободный стиль (дата не утверждена)

20-22 марта, Лейк-Плэсид, США

20 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

21 марта – спринт, свободный стиль

22 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: в календаре возможны изменения.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FIS
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