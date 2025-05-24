Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
Кубок мира по биатлону-2025/26
Календарь соревнований
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
29 ноября – 7 декабря
29 ноября – эстафеты, мужчины и женщины
30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета
2 декабря – индивидуальная гонка, женщины
3 декабря – индивидуальная гонка, мужчины
5 декабря – спринт, женщины
6 декабря – спринт, мужчины
7 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
12-14 декабря
12 декабря – спринты, мужчины и женщины
13 декабря – гонка преследования, мужчины
13 декабря – эстафета, женщины
14 декабря – эстафета, мужчины
14 декабря – гонка преследования, женщины
3-й этап
Анси, Франция
18-21 декабря
18 декабря – спринт, женщины
19 декабря – спринт, мужчины
20 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины
21 декабря – масс-старты, мужчины и женщины
4-й этап
Оберхоф, Германия
8-11 января
8 января – спринт, мужчины
9 января – спринт, женщины
10 января – гонка преследования, мужчины
10 января – эстафета, женщины
11 января – эстафета, мужчины
11 января – гонка преследования, женщины
5-й этап
Рупольдинг, Германия
14-18 января
14 января – эстафета, женщины
15 января – эстафета, мужчины
16 января – спринт, женщины
17 января – спринт, мужчины
18 января – гонки преследования, мужчины и женщины
6-й этап
Нове-Место, Чехия
22-25 января
22 января – укороченная индивидуальная гонка, мужчины
23 января – укороченная индивидуальная гонка, женщины
24 января – сингл-микст и смешанная эстафета
25 января – масс-старты, мужчины и женщины
Антхольц, Италия
8-22 февраля
8 февраля – смешанная эстафета
10 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля – индивидуальная гонка, женщины
13 февраля – спринт, мужчины
14 февраля – спринт, женщины
15 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины
17 февраля – эстафета, мужчины
18 февраля – эстафета, женщины
20 февраля – масс-старт, мужчины
21 февраля – масс-старт, женщины
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
5-8 марта
5 марта – индивидуальная гонка, женщины
6 марта – индивидуальная гонка, мужчины
7 марта – масс-старт, женщины
7 марта – эстафета, мужчины
8 марта – эстафета, женщины
8 марта – масс-старт, мужчины
8-й этап
Отепя, Эстония
12-15 марта
12 марта – спринт, мужчины
13 марта – спринт, женщины
14 марта – гонки преследования, мужчины и женщины
15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета
9-й этап
Осло (Холменколлен), Норвегия
19-22 марта
19 марта – спринт, женщины
20 марта – спринт, мужчины
21 марта – гонки преследования, мужчины и женщины
22 марта – масс-старты, мужчины и женщины