«Ноттингем» уволил Постекоглу после 0:3 от «Челси». Тренер работал с 9 сентября и ни разу не победил в 8 матчах

«Ноттингем Форест» отправил Энджа Постекоглу в отставку.

Английский клуб сообщил об увольнении 60-летнего специалиста после сегодняшнего поражения от «Челси » (0:3) в матче 8-го тура АПЛ .

Эндж Постекоглу возглавил команду 9 сентября вместо Нуну Эшпириту Санту и ни разу не победил в восьми играх во главе клуба с учетом Лиги Европы – 2 ничьих и 6 поражений.

«Ноттингем » уволил второго тренера за сезон.

На данный момент команда находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.