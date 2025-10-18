«Ноттингем» уволил Постекоглу после 0:3 от «Челси». Тренер работал с 9 сентября и ни разу не победил в 8 матчах
«Ноттингем Форест» отправил Энджа Постекоглу в отставку.
Английский клуб сообщил об увольнении 60-летнего специалиста после сегодняшнего поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.
Эндж Постекоглу возглавил команду 9 сентября вместо Нуну Эшпириту Санту и ни разу не победил в восьми играх во главе клуба с учетом Лиги Европы – 2 ничьих и 6 поражений.
«Ноттингем» уволил второго тренера за сезон.
На данный момент команда находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?3337 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Ноттингема» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости