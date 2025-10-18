  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ноттингем» уволил Постекоглу после 0:3 от «Челси». Тренер работал с 9 сентября и ни разу не победил в 8 матчах
64

«Ноттингем» уволил Постекоглу после 0:3 от «Челси». Тренер работал с 9 сентября и ни разу не победил в 8 матчах

«Ноттингем Форест» отправил Энджа Постекоглу в отставку.

Английский клуб сообщил об увольнении 60-летнего специалиста после сегодняшнего поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.

Эндж Постекоглу возглавил команду 9 сентября вместо Нуну Эшпириту Санту и ни разу не победил в восьми играх во главе клуба с учетом Лиги Европы – 2 ничьих и 6 поражений.

«Ноттингем» уволил второго тренера за сезон.

На данный момент команда находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 баллов в 8 матчах.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?3337 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Ноттингема» в X
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoЭндж Постекоглу
logoНуну Эшпириту Санту
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Постекоглу первым в истории «Ноттингема» ни разу не победил в восьми матчах – 2 ничьих и 6 поражений
27сегодня, 13:31
Главные новости
«Барселона» – «Жирона». 1:1 – Педри забил с паса Ямаля, Витцель сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция
12014 минут назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
47338 минут назад
Постекоглу 39 дней работал в «Ноттингеме» – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории АПЛ
2024 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
1936 минут назадLive
«Спартак» не проиграл «Ростову» – 1:1. Барко на 85-й ответил на гол Сулейманова, Джику удалили на 26-й, Бабич получил травму
41037 минут назад
«Спартак» потерял очки в двух матчах подряд – ничья с «Ростовом» после поражения от ЦСКА
6837 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
10550 минут назадLive
У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»
14сегодня, 13:49
Постекоглу первым в истории «Ноттингема» ни разу не победил в восьми матчах – 2 ничьих и 6 поражений
27сегодня, 13:31
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд, «Байер» в гостях у «Майнца»
8сегодня, 13:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о 3:0 с «Ноттингемом» и увольнении Постекоглу: «Мне жаль Энджа – если не выигрывать, последствия одинаковы для всех. «Челси» часто терял мяч в 1-м тайме, играл лениво»
4 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Краснодар». Кордоба и Сперцян играют. Онлайн-трансляция
320 минут назадLive
«Майнц» – «Байер». 1:3 – Гримальдо сделал дубль, Кофан и Ли Чжэ Сон тоже забили. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
«Ростов» не проигрывает в РПЛ 7 матчей подряд – 5 ничьих, 2 победы
1636 минут назад
«Манчестер Сити» – «Эвертон». Холанд, Фоден, Рейндерс играют. Онлайн-трансляция
450 минут назадLive
Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа «Акрона» в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме – две штанги. Гудя много вытащил»
3сегодня, 12:41
Бабича увезли с поля на электрокаре – защитник «Спартака» неудачно приземлился на газон в начале матча с «Ростовом» и получил травму
7сегодня, 12:36
Де Лигт про ДНК «Манчестер Юнайтед»: «Cмесь старого английского футбола и современной игры. Быстрые атаки, контратаки, скорости, жесткие единоборства, отборы»
4сегодня, 12:31
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1. Хозяева не побеждают в РПЛ 4 матча подряд, гости – 7
29сегодня, 12:01
«Акрон» выиграл в РПЛ впервые с июля – 1:0 у «Пари НН» в гостях. У команды Тедеева было 5 поражений и 4 ничьих
8сегодня, 11:57