Защитник «Спартака» Ву не знает Пушкина: «Путина знаю. Его все знают»
Кристофер Ву заявил, что знает Путина, а Пушкина – нет.
– Что вы можете сказать по‑русски?
– Меня зовут Кристофер.
– Вы учите русский язык?
– Каждый день с ней (показывает на переводчика «Спартака» – прим.) занимаемся онлайн. В конце сезона поговорим с вами по‑русски.
– Знаете, кто такой Пушкин?
– Путин? А, Пушкин. Нет, не знаю.
– А Путин?
– Путина знаю. Его все знают, – сказал камерунский защитник «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
