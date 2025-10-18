54

Защитник «Спартака» Ву не знает Пушкина: «Путина знаю. Его все знают»

Кристофер Ву заявил, что знает Путина, а Пушкина – нет.

– Что вы можете сказать по‑русски?

– Меня зовут Кристофер.

– Вы учите русский язык?

– Каждый день с ней (показывает на переводчика «Спартака» – прим.) занимаемся онлайн. В конце сезона поговорим с вами по‑русски.

– Знаете, кто такой Пушкин?

– Путин? А, Пушкин. Нет, не знаю.

– А Путин?

– Путина знаю. Его все знают, – сказал камерунский защитник «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
