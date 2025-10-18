UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои
В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 262. В главном событии пройдет поединок в среднем весе между Ренье де Риддером (21-2) и Бренданом Алленом (25-7).
В соглавном событии подерутся бойцы полусреднего дивизиона Кевин Холланд (28-14) и Майк Мэлотт (12-2-1).
Другие бои турнира:
● Марлон Вера (23-10-1) – Айманн Захаби (13-2);
● Манон Фьоро (12-2) – Жасмин Ясудавичус (14-3);
● Коди Гибсон (21-11) – Киленг Аори (25-12);
● Мэтт Фревола (11-5-1) – Кайл Нелсон (16-6-1);
● Азамат Бекоев (20-3) – Юсри Белгаруи (8-3).
Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»
Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»