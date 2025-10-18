1

UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 262. В главном событии пройдет поединок в среднем весе между Ренье де Риддером (21-2) и Бренданом Алленом (25-7).

В соглавном событии подерутся бойцы полусреднего дивизиона Кевин Холланд (28-14) и Майк Мэлотт (12-2-1).

Другие бои турнира:

● Марлон Вера (23-10-1) – Айманн Захаби (13-2);

● Манон Фьоро (12-2) – Жасмин Ясудавичус (14-3);

● Коди Гибсон (21-11) – Киленг Аори (25-12);

● Мэтт Фревола (11-5-1) – Кайл Нелсон (16-6-1);

● Азамат Бекоев (20-3) – Юсри Белгаруи (8-3).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ренье де Риддер: «Если выиграю у Аллена, буду драться за титул с Хамзатом. Возможно, даже смогу его перевести»

Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC Fight Night
logoМарлон Вера
logoКевин Холланд
Азамат Бекоев
logoБрендан Аллен
logoUFC
logoРенье де Риддер
logoMMA
Манон Фьоро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
вчера, 16:20
Де Риддер заявил, что Коста требовал трехраундовый бой в промежуточном весе: «Если у тебя появляется такая возможность, то не будь сучкой. У тебя был шанс вернуться в титульную гонку»
1014 октября, 15:55
Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»
28 сентября, 07:35
Главные новости
Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»
16 минут назад
Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»
136 минут назад
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
41 минуту назад
Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»
сегодня, 07:55
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:30
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
29вчера, 18:30
Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»
27вчера, 17:05
Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
вчера, 16:20
Алексеева отреагировала на слова Сантос: «Я болела за Яну, защищала от критиков. Мы ведь соотечественницы. Или уже нет?»
6вчера, 16:05
Алексей Олейник: «Алмейда – хороший грэпплер, но у него не получится забороть Волкова. Даю 70% на победу Саши»
3вчера, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30