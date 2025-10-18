UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 262 . В главном событии пройдет поединок в среднем весе между Ренье де Риддером (21-2) и Бренданом Алленом (25-7).

В соглавном событии подерутся бойцы полусреднего дивизиона Кевин Холланд (28-14) и Майк Мэлотт (12-2-1).

Другие бои турнира:

● Марлон Вера (23-10-1) – Айманн Захаби (13-2);

● Манон Фьоро (12-2) – Жасмин Ясудавичус (14-3);

● Коди Гибсон (21-11) – Киленг Аори (25-12);

● Мэтт Фревола (11-5-1) – Кайл Нелсон (16-6-1);

● Азамат Бекоев (20-3) – Юсри Белгаруи (8-3).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 23:00 по московскому времени.

