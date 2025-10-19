Марченко забил победный гол в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 5+1 в 5 играх

Кирилл Марченко забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Тампой» (3:2).

Форвард «Коламбуса » отличился на 42-й минуте и был признан первой звездой игры.

Россиянин продлил результативную серию до 4 матчей. Всего в 5 играх сезона на его счету 6 (5+1) очков.

Сегодня за 17:28 (2:17 – в большинстве) у Марченко 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».