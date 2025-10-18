У Дьокереша 9 матчей нет голевых действий в «Арсенале» и сборной Швеции – больше месяца

Виктор Дьокереш не может забить больше месяца.

Сегодня форвард «Арсенала» отыграл больше 95 минут в матче АПЛ против «Фулхэма », но результативными действиями не отметился.

В последний раз швед забивал 13 сентября, отдавал голевой пас – 5 сентября. В девяти последних матчах в составе «Арсенала » и сборной у него нет голевых действий.

Подробно со статистикой Дьокереша , приобретенного летом более чем за 70 млн евро, можно ознакомиться здесь .