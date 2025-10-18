Флика удалили за недовольство Мансано в конце матча с «Жироной» – тренер «Барсы» пропустит класико. Вскоре немец несколько раз ударил ладонью по руке после гола Араухо на 93-й

Ханси Флик получил красную карточку в игре с «Жироной».

«Барселона » вырвала победу на 93-й минуте в матче 9-го тура Ла Лиги (2:1). Победный мяч забил Рональд Араухо .

Еще до гола уругвайца на 91-й минуте встречи судья Хесус Хиль Мансано показал главному тренеру сине-гранатовых желтую карточку за активные возмущения на бровке. Флик махал рукой и что-то выговаривал. Желтая карточка вызвала возмущение у тренера, за которое он получил вторую желтую карточку.

Таким образом, Флик пропустит матч следующего тура, в котором «Барса» сыграет на выезде с «Реалом ».

После гола Араухо еще не ушедший со скамейки Флик несколько раз ударил ладонью по руке.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»