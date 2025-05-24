Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025.
Турнирная таблица
Идет 4-й тур из 14
|Команда
|Матчи
|Победы
|Поражения
|Ничьи
|Очки
|1. Стрела-Ак Барс
|4
|3
|1
|0
|16
|2. Енисей-СТМ
|3
|3
|0
|0
|14
|3. Динамо
|3
|2
|0
|1
|10
|4. Красный Яр
|3
|2
|1
|0
|10
|5. Слава
|3
|1
|2
|0
|6
|6. Локомотив
|2
|0
|1
|1
|3
|7. Металлург
|3
|0
|3
|0
|0
|8. ВВА-Подмосковье
|3
|0
|3
|0
|0
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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