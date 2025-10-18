«Пари НН» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Пари НН» примет «Акрон» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
18 октября 10:00, Стадион Нижний Новгород
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2151 голос
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
