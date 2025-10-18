«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
«Спартак» примет «Ростов» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Лукойл Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
18 октября 12:15, Лукойл Арена
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2313 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости