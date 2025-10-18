«Аль-Наср» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 30:2. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 15 очками в 5 турах
«Аль-Наср» выиграл все матчи с 29 августа.
Команда Жорже Жезуша сегодня одержала восьмую победу подряд во всех турнирах – над «Аль-Фатехом» (5:1). За это время она пропустила только два мяча и забила тридцать.
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, лидирует в таблице лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср» набрал 15 очков в 5 турах, голы – 19:2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FlashScore
