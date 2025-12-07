Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»

В Ла Лиге проходят матчи 15-го тура.
В субботу в 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Алавесу» (0:1), «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3), «Атлетико» проиграл «Атлетику» (0:1).
В воскресенье «Реал» примет «Сельту», «Валенсия» сыграет с «Севильей».
Чемпионат Испании
15-й тур
Цыганков Аранго Тортолеро
Эльче
Пенья, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Фебас, Агуадо, Валера, Нуньес, Форт, Рафа Мир, Диангана
Запасные: Дитуро, Диаби, Хосан, Боаяр, Дональд, де Сантьяго, Педроса, Мартим Нету, Мендоса, Петро, Редондо, А. Родригес
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Франсес, Хиль, Витцель, Мартин, Цыганков, Ванат, Асприлья
Запасные: Ринкон, Жордана, Рока, Андреев, А. Мартинес, Лемар, Курума, Аранго Тортолеро, Ливакович, Солис, Арнау, Ба
Валенсия
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Данджума, Андре Алмейда, Риоха, Дуро
Запасные: Фулькье, Хесус Васкес, Джемерт, Бельтран, Угринич, Ирансо, Сантамария, Диего Лопес, Оторби, Димитриевски, Рамазани, Раба
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Кармона, Кастрин, Аспиликуэта, Гудель, Соу, Менди, Агуме, Пеке, Адамс
Запасные: Мартинес, Альберто Флорес, Фабиу Кардозу, Санчес, Эджуке, Нюланд, Буэно, Гонсалес, Жордан, Сьерра
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Милья, Экспосито, Долан, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Салинас, Рубио, Пикель, Санчес, Терратс, Кике Гарсия, Рока, Эрнандес, Колиошо, Каррерас
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Гумбау, Паласон, Де Фрутос
Запасные: Молина Колорадо, Луис Фелипе, Альваро Гарсия, Балиу, Нтека, Камельо, Карденас, Вертрауд, Бесерра
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Коломбатто, Дендонкер, Шаира, Касорла, Виньяс, Рондон
Запасные: Молдован, Байи, Хассан, Эджариа, Кальво, Pablo Menéndez Agudín, Брекало, Луэнго, Сибо, Лукас Аихадо, Рейна, Форес
Мальорка:
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: Морей, Торре, Пратс, Асано, Кумбула, Сальи, Доменек, А. Санчес, Морланес, Куэльяр, Лопес, Льябрес
Арамбарри Hugo Solozábal Granados
Парехо Carlos Macià Coves
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Carlos Macià Coves, Ахомаш, Валу, Тенас, Диатта, Соломон, Олувасейи, Конде, Альтимира, Пепе, Марин, Педраса
Хетафе:
Сория, Ньом, Джене, Дуарте, Иглесиас, Мартин, Арамбарри, Фемения, Милья, Майораль, Лисо
Запасные: Hugo Solozábal Granados, Хуанми, Летачек, Неу, Ласо Гутьеррес, Камара, да Коста, Рико, Jorge Montes García, Хави Муньос, Санкрис, Абкар
Алавес
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Гевара, Реббаш, Денис Суарес, Ибаньес, Калебе, Бойе
Запасные: Р. Фернандес, Свидерски, Диарра, Тони Мартинес, Izei Hernández Cañas, Аленья, Бенавидес, Aitor Mañas Buenadicha, Энрикес, Висенте, Мариано Диас
Реал Сосьедад:
Ремиро, Элустондо, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Гедеш, Солер, Браис Мендес, Кубо, Садик
Запасные: Захарян, Сучич, Марин, Каррикабуру, Одриосола, Туррьентес, Готи, Барренечеа, Марреро, Фольгадо, Чалета-Цар, Муньос
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Деосса, Лопес, Р. Родригес, Рикельме, Гарсия, Льоренте, Ортис, Адриан, Фирпо, Ло Чельсо, Чими Авила, Бакамбу
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Ямаль, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Шченсны, Торрентс, де Йонг, Аллер, Фермин Лопес, Касадо, Берналь, Левандовски, Дро Фернандес, Кристенсен, Tomás Noël Marqués Morera, Рафинья
Руис де Галаррета Рего Мора
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Рего Мора, Серрано, Горосабель, Лекуэ, Исета, Вивиан, Весга, Бухан, Падилья, Бойро, Санчес
Атлетико:
Облак, Ганцко, Лангле, Пубиль, Молина, Барриос, Н. Гонсалес, Альмада, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Aleksa Puric, Мартин, Руджери, Ле Норман, Коке, Серлот, Распадори, де Луис, Боньяр, Гризманн, Муссо, Галан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
