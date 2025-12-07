  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
Live
72

Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»

В Ла Лиге проходят матчи 15-го тура.

В субботу в 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Алавесу» (0:1), «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3), «Атлетико» проиграл «Атлетику» (0:1).

В воскресенье «Реал» примет «Сельту», «Валенсия» сыграет с «Севильей».

Чемпионат Испании

15-й тур

Ла Лига Испания. 15 тур
7 декабря 13:00, Мартинес Валеро
Эльче
Завершен
3 - 0
Жирона
Матч окончен
87’
Мартин
85’
Аранго Тортолеро
83’
Цыганков   Аранго Тортолеро
Агуадо   Дональд
82’
72’
Франсес   Ринкон
Валера   Педроса
71’
66’
Асприлья   Рока
66’
Витцель   Солис
66’
Ванат   Лемар
Бигас   Петро
59’
Форт   Хосан
59’
  Рафа Мир
57’
  Рафа Мир
51’
Диангана   Мендоса
46’
2тайм
Перерыв
  Валера
40’
17’
Хиль
Эльче
Пенья, Бигас, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Фебас, Агуадо, Валера, Нуньес, Форт, Рафа Мир, Диангана
Запасные: Дитуро, Диаби, Хосан, Боаяр, Дональд, де Сантьяго, Педроса, Мартим Нету, Мендоса, Петро, Редондо, А. Родригес
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Франсес, Хиль, Витцель, Мартин, Цыганков, Ванат, Асприлья
Запасные: Ринкон, Жордана, Рока, Андреев, А. Мартинес, Лемар, Курума, Аранго Тортолеро, Ливакович, Солис, Арнау, Ба
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
7 декабря 15:15, Месталья
Валенсия
Завершен
1 - 1
Севилья
Матч окончен
Таррега
90’
+7’
90’
+5’
Кармона
  Дуро
90’
+3’
88’
Кастрин
Тьерри Коррейя
87’
86’
Агуме   Санчес
85’
Мартинес Гауна   Гонсалес
82’
Агуме
81’
Пеке   Жордан
Гайя   Хесус Васкес
77’
76’
Гудель
75’
Аспиликуэта
Копете
74’
Риоха   Рамазани
68’
Андре Алмейда   Угринич
63’
Данджума   Диего Лопес
63’
Герра   Бельтран
63’
58’
  Таррега
2тайм
Перерыв
28’
Альмейда
23’
Пеке
Валенсия
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Данджума, Андре Алмейда, Риоха, Дуро
Запасные: Фулькье, Хесус Васкес, Джемерт, Бельтран, Угринич, Ирансо, Сантамария, Диего Лопес, Оторби, Димитриевски, Рамазани, Раба
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Мартинес Гауна, Кармона, Кастрин, Аспиликуэта, Гудель, Соу, Менди, Агуме, Пеке, Адамс
Запасные: Мартинес, Альберто Флорес, Фабиу Кардозу, Санчес, Эджуке, Нюланд, Буэно, Гонсалес, Жордан, Сьерра
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
7 декабря 17:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Первый тайм
0 - 0
0′
Райо Вальекано
Лосано
31’
16’
Унаи Лопес
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Милья, Экспосито, Долан, Фернандес
Запасные: Фортуньо, Салинас, Рубио, Пикель, Санчес, Терратс, Кике Гарсия, Рока, Эрнандес, Колиошо, Каррерас
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Гумбау, Паласон, Де Фрутос
Запасные: Молина Колорадо, Луис Фелипе, Альваро Гарсия, Балиу, Нтека, Камельо, Карденас, Вертрауд, Бесерра
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
8 декабря 20:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Леванте
Ла Лига Испания. 15 тур
5 декабря 20:00, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
2
0 - 0
Мальорка
Матч окончен
Луэнго
90’
+5’
Кальво
90’
+5’
Виньяс
90’
+5’
90’
+1’
Фернандес   Льябрес
90’
+1’
Саму Кошта   Торре
Коломбатто   Рейна
90’
+1’
Касорла
89’
Дендонкер   Эджариа
82’
Рондон   Форес
82’
80’
Виржили   Асано
75’
Дардер   Морланес
Шаира   Хассан
66’
2тайм
Перерыв
31’
Саму Кошта
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Коломбатто, Дендонкер, Шаира, Касорла, Виньяс, Рондон
Запасные: Молдован, Байи, Хассан, Эджариа, Кальво, Pablo Menéndez Agudín, Брекало, Луэнго, Сибо, Лукас Аихадо, Рейна, Форес
1тайм
Мальорка:
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: Морей, Торре, Пратс, Асано, Кумбула, Сальи, Доменек, А. Санчес, Морланес, Куэльяр, Лопес, Льябрес
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 13:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
2 - 0
Хетафе
Матч окончен
90’
+1’
Рико
Микаутадзе   Олувасейи
80’
80’
Арамбарри   Hugo Solozábal Granados
Бьюкенен   Ахомаш
80’
75’
Лисо   Камара
74’
Фемения   Санкрис
74’
Дуарте   Абкар
Пепе
71’
Айосе Перес   Пепе
70’
Молейро   Соломон
70’
  Микаутадзе
64’
Carlos Macià Coves
62’
57’
Арамбарри
Парехо   Carlos Macià Coves
51’
48’
Милья
46’
Ньом   Рико
2тайм
Перерыв
  Бьюкенен
45’
+5’
45’
+4’
Бордалас
45’
+3’
Мартин
22’
Ньом
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Carlos Macià Coves, Ахомаш, Валу, Тенас, Диатта, Соломон, Олувасейи, Конде, Альтимира, Пепе, Марин, Педраса
1тайм
Хетафе:
Сория, Ньом, Джене, Дуарте, Иглесиас, Мартин, Арамбарри, Фемения, Милья, Майораль, Лисо
Запасные: Hugo Solozábal Granados, Хуанми, Летачек, Неу, Ласо Гутьеррес, Камара, да Коста, Рико, Jorge Montes García, Хави Муньос, Санкрис, Абкар
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 15:15, Мендисорроса
Алавес
Завершен
1 - 0
Реал Сосьедад
Матч окончен
Денис Суарес   Энрикес
90’
+3’
87’
Солер   Готи
78’
Кубо   Каррикабуру
78’
Горрочатеги   Захарян
Реббаш   Аленья
76’
Гевара   Бенавидес
76’
Теналья
69’
Гевара
62’
56’
Элустондо   Чалета-Цар
56’
Садик   Барренечеа
Калебе   Висенте
51’
2тайм
Перерыв
  Бойе
45’
+4’
39’
Арамбуру
29’
Горрочатеги
Алавес
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Гевара, Реббаш, Денис Суарес, Ибаньес, Калебе, Бойе
Запасные: Р. Фернандес, Свидерски, Диарра, Тони Мартинес, Izei Hernández Cañas, Аленья, Бенавидес, Aitor Mañas Buenadicha, Энрикес, Висенте, Мариано Диас
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Элустондо, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Гедеш, Солер, Браис Мендес, Кубо, Садик
Запасные: Захарян, Сучич, Марин, Каррикабуру, Одриосола, Туррьентес, Готи, Барренечеа, Марреро, Фольгадо, Чалета-Цар, Муньос
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 17:30, Ла Картуха
Бетис
Завершен
3 - 5
Барселона
Матч окончен
  Эрнандес
90’
90’
Кунде
Фирпо   Р. Родригес
89’
Пеллегрини
88’
Гомес
87’
  Льоренте
85’
81’
Эрик Гарсия   Торрентс
Антони   Гарсия
75’
68’
Бардагжи   Фермин Лопес
Руибаль
67’
63’
Педри   Берналь
63’
Мартин   де Йонг
Бартра   Льоренте
60’
Натан   Фирпо
60’
Деосса
59’
59’
  Ямаль
48’
Мартин
46’
Бальде   Кристенсен
Альтимира   Деосса
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Ферран Торрес
31’
  Бардагжи
Альтимира
21’
13’
  Ферран Торрес
11’
  Ферран Торрес
  Антони
6’
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Деосса, Лопес, Р. Родригес, Рикельме, Гарсия, Льоренте, Ортис, Адриан, Фирпо, Ло Чельсо, Чими Авила, Бакамбу
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Ямаль, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Шченсны, Торрентс, де Йонг, Аллер, Фермин Лопес, Касадо, Берналь, Левандовски, Дро Фернандес, Кристенсен, Tomás Noël Marqués Morera, Рафинья
Подробнее
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
1 - 0
Атлетико
Матч окончен
90’
+4’
Коке
  Беренгер
85’
Аресо   Горосабель
82’
Сансет   Исета
82’
72’
Н. Гонсалес   Распадори
Гурусета   Унаи Гомес
66’
Руис де Галаррета   Рего Мора
66’
66’
Альварес   Гризманн
62’
Альмада   Серлот
62’
Лангле   Руджери
46’
Галлахер   Коке
2тайм
Перерыв
Лапорт   Вивиан
33’
Лапорт
28’
Руис де Галаррета
20’
Хаурегисар
14’
12’
Галлахер
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Унаи Гомес, Рего Мора, Серрано, Горосабель, Лекуэ, Исета, Вивиан, Весга, Бухан, Падилья, Бойро, Санчес
1тайм
Атлетико:
Облак, Ганцко, Лангле, Пубиль, Молина, Барриос, Н. Гонсалес, Альмада, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Aleksa Puric, Мартин, Руджери, Ле Норман, Коке, Серлот, Распадори, де Луис, Боньяр, Гризманн, Муссо, Галан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Кто выиграет ЧМ-2026?24771 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoБетис
logoМальорка
logoАлавес
logoРеал Овьедо
logoХетафе
logoРеал Сосьедад
logoБарселона
logoСевилья
logoЭспаньол
logoЛеванте
logoАтлетико
logoЭльче
logoАтлетик
logoРеал Мадрид
logoРайо Вальекано
logoВаленсия
logoОсасуна
logoЖирона
logoСельта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
5 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
5 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
6 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
7 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
27 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
39 минут назадВидео
Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Одному из моих партнеров сказали «гребаный негр»
48 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Ювентуса», «Лацио» – «Болонья», «Рома» проиграла «Кальяри» в гостях
сегодня, 17:03Live
Галактионов после 4:2 с «Сочи»: «Локомотив» провел работу над ошибками в эпизодах, где ранее терял очки. Игроки по‑новому раскрываются и проводят один из лучших сезонов в карьере»
сегодня, 17:02
Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА и сфотографировался с Галицким
сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
6 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа в РПЛ была в августе 2024-го
7 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
10 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». 2:0 – Шлоттербек и Брандт забили. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
19 минут назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
20 минут назад
Невилл о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Сейчас не время паниковать – они наверняка проиграют пару матчей. У них была самая тяжелая неделя в сезоне, возможно»
30 минут назад
Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я знаю, что у Бога есть план для меня, и он осуществится. Моим приоритетом всегда было играть в футбол»
31 минуту назад
«Франция – Сенегал! Основа против резерва». Агуэро рассмеялся над шуткой блогера во время стрима жеребьевки ЧМ-2026
46 минут назад
Мостовой про 1:1: «Проиграло бы «Динамо» – сейчас бы понеслось. «Спартак» вообще разнесли бы. А ничья – вроде бы тишина, все успокоились. И конкуренты рады»
58 минут назад