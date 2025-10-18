Антони забил первые голы в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Бетиса » сделал дубль в матче 9-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом » (2:2) при счете 0:2.

Это второй и третий голы Антони в этом сезоне – первый был в ворота «Ноттингем Форест» в Лиге Европы (2:2).

Бразилец перешел в испанский клуб летом из «Манчестер Юнайтед ». Его статистика – здесь .