У Антони первые голы в сезоне Ла Лиги – дубль «Вильярреалу», принесший ничью «Бетису»
Антони забил первые голы в сезоне Ла Лиги.
Вингер «Бетиса» сделал дубль в матче 9-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:2) при счете 0:2.
Это второй и третий голы Антони в этом сезоне – первый был в ворота «Ноттингем Форест» в Лиге Европы (2:2).
Бразилец перешел в испанский клуб летом из «Манчестер Юнайтед». Его статистика – здесь.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?663 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости