  У Антони первые голы в сезоне Ла Лиги – дубль «Вильярреалу», принесший ничью «Бетису»
У Антони первые голы в сезоне Ла Лиги – дубль «Вильярреалу», принесший ничью «Бетису»

Антони забил первые голы в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Бетиса» сделал дубль в матче 9-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:2) при счете 0:2.

Это второй и третий голы Антони в этом сезоне – первый был в ворота «Ноттингем Форест» в Лиге Европы (2:2). 

Бразилец перешел в испанский клуб летом из «Манчестер Юнайтед». Его статистика – здесь.  

