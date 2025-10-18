У «Локомотива» 7 побед и 5 ничьих в Мир РПЛ – это единственный клуб без поражений
«Локомотив» остается единственным клубом без поражений в Мир РПЛ.
Сегодня железнодорожники разгромили ЦСКА в 12-м туре – 3:0.
Ранее команда Михаила Галактионова одержала еще шесть побед и пять раз сыграла вничью. Она лидирует в таблице с 26 очками.
26 октября «Локомотив» встретится в чемпионате с «Акроном».
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1164 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости