У «Локомотива» 7 побед и 5 ничьих в Мир РПЛ – это единственный клуб без поражений

«Локомотив» остается единственным клубом без поражений в Мир РПЛ.

Сегодня железнодорожники разгромили ЦСКА в 12-м туре – 3:0.

Ранее команда Михаила Галактионова одержала еще шесть побед и пять раз сыграла вничью. Она лидирует в таблице с 26 очками.

26 октября «Локомотив » встретится в чемпионате с «Акроном».