  • Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»
Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»

Тихонов резко отреагировал на слова шведского биатлониста Самуэльссона.

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) снять ограничения с российских спортсменов: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие».

«Сволочи. Ему надо напомнить про Чудское озеро, когда они там потонули.

Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2», и никакого Самуэльссона не будет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
брань
logoпаралимпийская сборная России
МПК
отстранение и возвращение России
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швеции
logoАлександр Тихонов
Политика
