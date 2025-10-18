Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»
Тихонов резко отреагировал на слова шведского биатлониста Самуэльссона.
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) снять ограничения с российских спортсменов: «Я вообще этого не понимаю. Если они выступят, то снова нарушат олимпийское перемирие».
«Сволочи. Ему надо напомнить про Чудское озеро, когда они там потонули.
Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2», и никакого Самуэльссона не будет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
