  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян
6

«Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян

FIS направила национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях нынешнего сезона в нейтральном статусе. 

Содержание письма приводит NRK. 

«Ни один человек не может решать, где ему родиться. Нам необходимо воспринимать спортсменов вне политического давления и влияния. Мы должны поддерживать всех атлетов и следить за тем, чтобы они не использовались в качестве орудия в политической игре.

Наши статуты гласят, что FIS должна быть политически нейтральной. Этот принцип священен – принцип, основанный на вере в то, что спорт объединяет человечество. Международные соревнования создают мост между людьми и нациями», – говорится в письме.

Письмо подписано президентом международной федерации Йоханом Элиашем, генеральным секретарем Мишелем Вионом и исполнительным директором Урсом Леманом. В конце письма странам-членам FIS предлагается пройти опрос на тему их отношения к возможному участию россиян в Кубке мира и Олимпийских играх. 

«Цель опроса – собрать мнения и мысли наших членов по чувствительной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги или приняты решения.

Все ответы будут обрабатываться строго конфиденциально. Результаты голосования будут использоваться исключительно для внутреннего рассмотрения в FIS. Они не будут опубликованы, распространены или обнародованы», – сообщается в письме.

FIS подчеркнула, что, хотя ситуация остается сложной, Международный олимпийский комитет (МОК) открыл для россиян возможность участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг выразила негативное отношение к возможному допуску российских спортсменов. 

«Нет никаких сомнений в том, какова наша позиция по этому вопросу – и моя личная, и норвежской федерации. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась, она даже ухудшилась, так что мы остаемся при том же мнении.

Что мы думаем об этом письме? Мы считаем, что это немного удивительно. Решение в любом случае будет принимать совет FIS. Результаты опроса нам представят 21 октября, но это не изменит нашей позиции. Мы знаем, что есть разные точки зрения на этот счет. Свою мы обозначили», – заявила Дюрхауг.

Генеральный секретарь Шведской лыжной ассоциации Пернилла Бонде также выступила против возвращения россиян.

«Швеция не изменила свою точку зрения, мы остаемся при той же позиции, которую занимали все это время. А именно – мы выступаем против того, чтобы российские и белорусские спортсмены допускались к международным соревнованиям», – сказала Бонде в комментарии для SVT.

«Президент FIS готов использовать все средства, чтобы вернуть россиян на соревнования. Возможно, он считает, что именно это письмо склонит чашу весов в пользу допуска России. Решение о возвращении россиян может быть принято уже во вторник, и тогда поднимется шум», – отметил норвежский журналист Ян Петтер Салтведт. 

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Урс Леман
Туве Мо Дюрхауг
logoЙохан Элиаш
logoFIS
logoФедерация лыжных видов спорта Швеции
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
logoФедерация лыжных видов спорта Норвегии
Мишель Вион
logoсборная России (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о противниках допуска россиян: «Их основная цель – не допустить нас на Олимпиаду, а задача-максимум – не возвращать на международную арену как можно дольше»
230 сентября, 14:32
Егор Сорин: «Наша задача – готовиться и показывать высокие результаты. А где – на российских или международных стартах – рекомендую спортсменам не задумываться»
228 сентября, 12:48
Юрий Бородавко: «Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. На мой взгляд, одна из таких – Италия»
28 сентября, 11:02
Главные новости
Клэбо о шести золотых медалях в Милане-2026: «Это возможно. Но все равно – если это случится, я буду шокирован»
2сегодня, 06:46
Сергей Крянин: «Жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну»
416 октября, 18:19
Васильев о словах главы Лыжной ассоциации Финляндии про недопуск россиян: «Надо взять ее на карандаш и пожизненно закрыть ей въезд в Россию»
1316 октября, 16:18
Юрий Бородавко: «Финны не сказали ничего нового. Это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии»
116 октября, 15:11
Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»
5516 октября, 14:54
Степанова о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»
516 октября, 13:42
Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»
14616 октября, 12:46
Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну
8616 октября, 09:08
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
616 октября, 06:13
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
414 октября, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10