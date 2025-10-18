«Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян

FIS направила национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях нынешнего сезона в нейтральном статусе.

Содержание письма приводит NRK.

«Ни один человек не может решать, где ему родиться. Нам необходимо воспринимать спортсменов вне политического давления и влияния. Мы должны поддерживать всех атлетов и следить за тем, чтобы они не использовались в качестве орудия в политической игре.

Наши статуты гласят, что FIS должна быть политически нейтральной. Этот принцип священен – принцип, основанный на вере в то, что спорт объединяет человечество. Международные соревнования создают мост между людьми и нациями», – говорится в письме.

Письмо подписано президентом международной федерации Йоханом Элиашем, генеральным секретарем Мишелем Вионом и исполнительным директором Урсом Леманом. В конце письма странам-членам FIS предлагается пройти опрос на тему их отношения к возможному участию россиян в Кубке мира и Олимпийских играх.

«Цель опроса – собрать мнения и мысли наших членов по чувствительной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги или приняты решения.

Все ответы будут обрабатываться строго конфиденциально. Результаты голосования будут использоваться исключительно для внутреннего рассмотрения в FIS. Они не будут опубликованы, распространены или обнародованы», – сообщается в письме.

FIS подчеркнула, что, хотя ситуация остается сложной, Международный олимпийский комитет (МОК) открыл для россиян возможность участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг выразила негативное отношение к возможному допуску российских спортсменов.

«Нет никаких сомнений в том, какова наша позиция по этому вопросу – и моя личная, и норвежской федерации. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась, она даже ухудшилась, так что мы остаемся при том же мнении.

Что мы думаем об этом письме? Мы считаем, что это немного удивительно. Решение в любом случае будет принимать совет FIS. Результаты опроса нам представят 21 октября, но это не изменит нашей позиции. Мы знаем, что есть разные точки зрения на этот счет. Свою мы обозначили», – заявила Дюрхауг.

Генеральный секретарь Шведской лыжной ассоциации Пернилла Бонде также выступила против возвращения россиян.

«Швеция не изменила свою точку зрения, мы остаемся при той же позиции, которую занимали все это время. А именно – мы выступаем против того, чтобы российские и белорусские спортсмены допускались к международным соревнованиям», – сказала Бонде в комментарии для SVT.

«Президент FIS готов использовать все средства, чтобы вернуть россиян на соревнования. Возможно, он считает, что именно это письмо склонит чашу весов в пользу допуска России. Решение о возвращении россиян может быть принято уже во вторник, и тогда поднимется шум», – отметил норвежский журналист Ян Петтер Салтведт.

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись