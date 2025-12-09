Live
743

Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Вулвс»

В АПЛ проходят матчи 15-го тура.

В 15-м туре АПЛ в субботу «Арсенал» в гостях уступил «Астон Вилле» (1:2) с голом на 95-й минуте, «Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» (3:3).

В понедельник «Манчестер Юнайтед» играет с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии

15-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
8 декабря 20:00, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 4
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+6’
Зиркзе
Хувер   Тшатшуа
86’
85’
Маунт   Зиркзе
84’
Диогу Далот   Доргу
82’
  Бруну Фернандеш
Москера
81’
78’
Каземиро   Майну
Гомеш   Уго Буэно
70’
Арьяс   Мане
70’
Ларсен   Арокодаре
69’
69’
Хевен   Йоро
69’
Мазрауи   Мартинес
62’
  Маунт
Белльгард   Фер Лопес
54’
51’
  Мбемо
Крейчи
46’
2тайм
Перерыв
  Белльгард
45’
+2’
Ларсен
44’
38’
Мбемо
25’
  Бруну Фернандеш
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Белльгард, Арьяс, Меллер Вольф, Крейчи, Андре, Хувер, Ларсен
Запасные: Арокодаре, Фер Лопес, Чирева, С. Буэно, Мане, Жозе Са, Уго Буэно, Тшатшуа, Хван Хи Чхан
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Байындыр, Зиркзе, Доргу, Йоро, Лейси, Мартинес, Маласиа, Майну, Угарте
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 12:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
2 - 1
Арсенал
Матч окончен
  Буэндиа
90’
+5’
Кэш   Буэндиа
87’
Пау Торрес   Линделеф
86’
86’
Троссард   Мартинелли
86’
Калафьори   Льюис-Скелли
79’
Сака   Мадуэке
Онана   Богарде
75’
Макгинн   Санчо
75’
74’
Сака
72’
Калафьори
Уоткинс   Мален
66’
52’
  Троссард
46’
Эзе   Троссард
46’
Мерино   Дьокереш
2тайм
Перерыв
  Кэш
36’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Тилеманс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Линделеф, Динь, Гарсия, Буэндиа, Мален, Бизот, Богарде, Хеммингс, Санчо
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Тимбер, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Мерино, Сака
Запасные: Дьокереш, Салмон, Мартинелли, Аррисабалага, Льюис-Скелли, Нванери, Нергор, Троссард, Мадуэке
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Хилл Дикинсон
Эвертон
Завершен
3 - 0
Ноттингем Форест
Матч окончен
О'Брайен
90’
+3’
Грилиш   Диблинг
86’
Миколенко
84’
  Дьюзбери-Холл
80’
Алькарас   Макнил
73’
Тарковски
73’
62’
Йейтс   Домингес
Барри   Бету
62’
Барри
57’
54’
Миленкович
46’
Ндойе   Хадсон-Одои
46’
Савона   Эбботт
46’
Сангаре   Йейтс
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Морато
  Барри
45’
+3’
  Миленкович
2’
1’
Савона
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Дьюзбери-Холл, Гарнер, Грилиш, Алькарас, Ндиай, Барри
Запасные: Кинг, Паттерсон, Азну, Кэмпбелл, Бету, Макнил, Трэверс, Диблинг
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Ндойе, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Хадсон-Одои, Джон, Йейтс, Жаир Кунья, Калимуэндо, Боли, Домингес, Макати
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
Сандерленд
Матч окончен
90’
+5’
О`Нин
88’
Хьюм   О`Нин
Бернарду Силва   Льюис
82’
Шерки   Савиньо
82’
73’
Г. Джака   Мандл
72’
Садики   Аденгра
Гвардиол   Аке
70’
Фоден   Рейндерс
69’
Холанд   Мармуш
69’
  Фоден
65’
56’
Траоре   Тальби
56’
Изидор   Бробби
2тайм
Перерыв
Гвардиол
37’
  Гвардиол
35’
  Рубен Диаш
31’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Шерки, Фоден, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Рейндерс, Мармуш, Савиньо, Траффорд, Аке, Хусанов, Бобб, Льюис, Аит-Нури
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Мукиеле, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Ле Фе, Садики, Г. Джака, Траоре, Изидор
Запасные: Нил, Ригг, Тальби, Аденгра, Пэттерсон, Майенда, Мандл, О`Нин, Бробби
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
2 - 1
Бернли
Матч окончен
Рэмзи   Тонали
90’
+5’
90’
+5’
Экдаль   Эдвардс
90’
+4’
  Флемминг
Рэмзи
90’
+3’
89’
Лоран
86’
Бруун Ларсен   Энтони
86’
Броя   Флемминг
Вольтемаде   Висса
74’
Гордон   Жоэлинтон
74’
65’
Флорентину   Лоран
Уиллок   Майли
63’
Берн   Холл
63’
Ливраменто
52’
46’
Фостер   Уоррелл
2тайм
Перерыв
  Гордон
45’
+8’
43’
Пирес
35’
Уокер
  Бруно Гимараэс
31’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Берн, Тиав, Шер, Ливраменто, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Уиллок, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: Жоэлинтон, Тонали, Холл, Барнс, Висса, Радди, А. Мерфи, Дж. Мерфи, Майли
1тайм
Бернли:
Дубравка, Пирес, Эстев, Экдаль, Уокер, Флорентину, Каллен, Угочукву, Бруун Ларсен, Броя, Фостер
Запасные: Вайсс, Хартман, Лоран, Энтони, Тшауна, Уоррелл, Флемминг, Эдвардс, Ндайишимийе
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм
Завершен
2 - 0
Брентфорд
Матч окончен
88’
Уаттара   Льюис-Поттер
Ромеро   Данзо
81’
Кудус   Сарр
80’
Грэй
77’
76’
Ярмолюк   Янельт
76’
Кайоде   Хики
Коло-Муани   Одобер
74’
72’
Ярмолюк
Бентанкур   Пальинья
65’
61’
Дамсгор   Йенсен
60’
Шаде
Порро
47’
46’
Айер   Хенри
2тайм
Перерыв
45’
Айер
  Симонс
43’
Ромеро
31’
29’
Кайоде
  Ришарлисон
25’
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Симонс, Коло-Муани, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Тель, Кински, Пальинья, Данзо, Дэвис, Бергвалль, Сарр, Джонсон, Одобер
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Ярмолюк, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Йенсен, Хики, Хенри, Янельт, Оньека, Донован, Льюис-Поттер
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
0 - 0
Челси
Матч окончен
90’
+1’
Нету
Эванилсон   Унал
87’
85’
Гиу
77’
Гарначо   Эстевао
Хименес   Адли
74’
Клюйверт   Брукс
74’
Сенеси   Хилл
62’
58’
Палмер   Жоао Педро
2тайм
Перерыв
32’
Делап   Гиу
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Тавернье, Скотт, Семеньо, Клюйверт, Хименес, Эванилсон
Запасные: Унал, Араухо, Адли, Солер, Хилл, Брукс, Дакоста, Крупи, Деннис
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Гарначо, Палмер, Нету, Делап
Запасные: Сантос, Гиу, Йоргенсен, Хато, Ачимпонг, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао, Бадьяшиль
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 17:30, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
3 - 3
Ливерпуль
Матч окончен
  Танака
90’
+6’
Богл   Борнаув
90’
+3’
90’
+1’
Гомес
Стрейк
89’
Ампаду   Пиру
87’
84’
Экитике   Исак
83’
Гакпо   Эндо
80’
ван Дейк
80’
  Собослаи
  Штах
75’
  Калверт-Льюин
73’
68’
Виртц   Мак Аллистер
68’
Брэдли   Гомес
Груев   Танака
65’
Бийол   Ааронсон
65’
Окафор   Ньонто
65’
50’
  Экитике
48’
  Экитике
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Брэдли
Гудмундссон
26’
Богл
20’
Лидс
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Штах, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Танака, Джастин, Байрэм, Ааронсон, Харрисон, Ньонто, Дарлоу, Борнаув, Пиру
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Экитике
Запасные: Гомес, Мак Аллистер, Нгумоа, Мамардашвили, Робертсон, Эндо, Исак, Салах, Кьеза
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
7 декабря 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
1 - 1
Вест Хэм
Матч окончен
  Рюттер
90’
+1’
Кадыоглу   Боскальи
83’
83’
Диуф   Майерс
82’
Фернандеш   Магасса
82’
Лукас Пакета   Соучек
77’
Поттс
73’
  Боуэн
72’
Саммервилл   Уилсон
Минте   Груда
72’
де Кейпер   Костулас
72’
64’
Гидо Родригес   Поттс
Балеба   Хиншелвуд
60’
60’
Гидо Родригес
Данк
52’
2тайм
Перерыв
Кадыоглу
10’
Брайтон
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Виффер, Гомес, Балеба, Кадыоглу, Рюттер, Минте, Уэлбек
Запасные: Хиншелвуд, Костулас, Ориола, Найт, Боскальи, Велтман, Стил, Коппола, Груда
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Тодибо, Килмен, Мавропанос, Лукас Пакета, Диуф, Гидо Родригес, Фернандеш, Уан-Биссака, Саммервилл, Боуэн
Запасные: Магасса, Хермансен, Майерс, Поттс, Уокер-Питерс, Соучек, Уилсон, Фюллькруг, Ирвинг
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
7 декабря 16:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
1 - 2
Кристал Пэлас
Матч окончен
90’
+2’
Пино   Девенни
Ивоби   Траоре
89’
Уилсон   Кэрни
88’
87’
  Гехи
77’
Клайн   Канво
Чуквуэзе   Кинг
76’
Берге   Лукич
76’
Смит-Роу   де Маседо
68’
66’
Матета   Уче
65’
Нкетиа   Лерма
2тайм
Перерыв
  Уилсон
38’
20’
  Нкетиа
Фулхэм
Лено, Кастань, Басси, Андерсен, Тете, Берге, Ивоби, Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Диоп, Траоре, де Маседо, Лекомт, Куэнка, Кинг, Кэрни, Лукич, Куси-Асаре
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Нкетиа, Митчелл, Камада, Уортон, Клайн, Матета
Запасные: Канво, Соса, Лерма, Эсс, Бенитес, Уче, Мэттьюз, Хьюз, Девенни
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1089 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАстон Вилла
logoЭвертон
logoСандерленд
logoНьюкасл
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoБернли
logoЧелси
logoБорнмут
logoВулверхэмптон
logoМанчестер Юнайтед
logoЛидс
logoБрайтон
logoВест Хэм
logoЛиверпуль
logoФулхэм
logoКристал Пэлас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
36 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
56 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
15 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
28 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
50 минут назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22