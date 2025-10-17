0

Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами

18 октября Фурнье-Бодри и Сизерон выступят с ритм-танцем на Гран-при Франции.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

5. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

Вторая разминка

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
