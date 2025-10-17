Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами
18 октября Фурнье-Бодри и Сизерон выступят с ритм-танцем на Гран-при Франции.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
5. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
Вторая разминка
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости