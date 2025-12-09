Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулвс» в гостях – 4:1! Бруну сделал дубль и ассистировал Маунту
Матч проходил на стадионе «Молинью».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бруну Фернандеш открыл счет на 25-й минуте. Жан-Рикнер Белльгард забил на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Бриан Мбемо на 51-й вновь вывел «МЮ» вперед. Мэйсон Маунт забил на 63-й. Бруну реализовал пенальти на 81-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
8 декабря 20:00, Молинью
1 - 4
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
