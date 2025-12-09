  • Спортс
65

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулвс» в гостях – 4:1! Бруну сделал дубль и ассистировал Маунту

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед» разгромил в гостях «Вулверхэмптон» (4:1) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бруну Фернандеш открыл счет на 25-й минуте. Жан-Рикнер Белльгард забил на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Бриан Мбемо на 51-й вновь вывел «МЮ» вперед. Мэйсон Маунт забил на 63-й. Бруну реализовал пенальти на 81-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
8 декабря 20:00, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 4
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+6’
Зиркзе
Хувер   Тшатшуа
86’
85’
Маунт   Зиркзе
84’
Диогу Далот   Доргу
82’
  Бруну Фернандеш
Москера
81’
78’
Каземиро   Майну
Гомеш   Уго Буэно
70’
Арьяс   Мане
70’
Ларсен   Арокодаре
69’
69’
Хевен   Йоро
69’
Мазрауи   Мартинес
62’
  Маунт
Белльгард   Фер Лопес
54’
51’
  Мбемо
Крейчи
46’
2тайм
Перерыв
  Белльгард
45’
+2’
Ларсен
44’
38’
Мбемо
25’
  Бруну Фернандеш
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Белльгард, Арьяс, Меллер Вольф, Крейчи, Андре, Хувер, Ларсен
Запасные: Хван Хи Чхан, Чирева, Мане, Арокодаре, Уго Буэно, Фер Лопес, Жозе Са, С. Буэно, Тшатшуа
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Маласиа, Мартинес, Доргу, Угарте, Зиркзе, Йоро, Майну, Байындыр, Лейси
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoВулверхэмптон
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
logoЖан-Рикнер Белльгард
logoБриан Мбемо
logoМэйсон Маунт
