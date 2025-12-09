«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулвс» в гостях – 4:1! Бруну сделал дубль и ассистировал Маунту

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед » разгромил в гостях «Вулверхэмптон » (4:1) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Молинью».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бруну Фернандеш открыл счет на 25-й минуте. Жан-Рикнер Белльгард забил на 2-й добавленной к первому тайму минуте. Бриан Мбемо на 51-й вновь вывел «МЮ» вперед. Мэйсон Маунт забил на 63-й. Бруну реализовал пенальти на 81-й.

