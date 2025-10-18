«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Фулхэм» примет «Арсенал» в 8-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию лондонского дерби. Начало – в 19:30 по московскому времени.

