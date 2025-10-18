«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Фулхэм» примет «Арсенал» в 8-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию лондонского дерби. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 8 тур
18 октября 16:30, Крэйвен Коттэдж
Кто победит в главном матче Бундеслиги?2808 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости