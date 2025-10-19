Наместников набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Виннипега» 3 очка в 5 играх

Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1).

В середине первого периода форвард «Виннипега » ассистировал Нино Нидеррайтеру, а на 57-й минуте реализовал большинство.

Всего в 5 играх сезона на счету россиянина 3 (2+1) балла.

Сегодня за 13:49 (1:33 – в большинстве, 2:44 – в меньшинстве) у Наместникова 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 42% выигранных вбрасываний (5 из 12), полезность – «плюс 1».