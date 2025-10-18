Постекоглу 39 дней работал в «Ноттингеме» – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории АПЛ

«Ноттингем Форест» уволил тренера за рекордно короткий для АПЛ срок.

Сегодня клуб объявил об отставке Энджа Постекоглу после поражения от «Челси» в 8-м туре АПЛ (0:3). Под руководством австралийского специалиста команда проиграла 6 матчей и 2 раза сыграла вничью.

Постекоглу проработал в клубе 39 дней – с 9 сентября. Таким образом, «лесники» уволили главного тренера быстрее всех в истории АПЛ – предыдущий антирекорд установил Франк де Бур , возглавлявший «Кристал Пэлас» 77 дней.

Следует отметить, что Сэм Эллардайс покинул «Лидс» спустя 30 дней после назначения в 2023 году, однако он был лишь исполняющим обязанности главного тренера.