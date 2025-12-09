«МЮ» идет 6-м в АПЛ после 15 туров и отстает от «Арсенала» на 8 очков. «Ливерпуль» опустился на 10-е место
Команда Рубена Аморима набрала 25 очков и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 баллов. Также «Юнайтед» опережают «Манчестер Сити» (31 балл), «Астон Вилла» (30), «Кристал Пэлас» (26) и «Челси» (25).
Отметим, что действующий чемпион Англии «Ливерпуль» опустился на 10-е место – у него 23 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
