Луис Гарсия договорился о контракте со «Спартаком» на случай его назначения. Это кандидатура Кахигао («Чемпионат»)

«Спартак» и Луис Гарсия договорились о контракте.

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао согласовал контракт с испанским специалистом на случай его назначения главным тренером клуба, сообщил «Чемпионат».

Луис Гарсия является кандидатурой Кахигао. Решение о его назначении примет совет директоров «Спартака ».

Испанец возглавлял «Алавес» с 2022 по 2024 год. Он также руководил такими командами, как «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал» и «Мальорка».

«Спартак» на данный момент возглавляет Деян Станкович .