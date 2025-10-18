«Локомотив» и «Краснодар» набрали по 26 очков после 12 туров Мир РПЛ. ЦСКА отстает на 2 балла, «Спартак» – на 7
«Локомотив» вышел на первое место в Мир РПЛ.
Команда Михаила Галактионова разгромила ЦСКА (3:0) в 12-м туре и обошла его в таблице. Также армейцев опередил «Краснодар», обыгравший «Динамо» Махачкала (2:0).
«Локомотив» и «быки» набрали по 26 очков, ЦСКА – 24. Следом идут «Зенит» и «Балтика» – у них по 20 очков и по игре в запасе. «Спартак» на данный момент идет шестым с 19 баллами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
